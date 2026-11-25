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Εξοργιστικές είναι οι μαρτυρίες γονέων στο Newsbomb για τον αναπληρωτή καθηγητή θρησκευτικών σε γυμνάσιο της Αττικής ο οποίος διατηρούσε ανοιχτό προφίλ στα social media στο οποίο είχε αναρτήσει ημίγυμνες φωτογραφίες.

Σημειώνεται ότι ο καθηγητής στα προφίλ του πέρα από τις φωτογραφίες είχε και link που παρέπεμπε σε ιστοσελίδα πορνό η οποίαείχε βίντεο με τον ίδιο τον καθηγητή να έχει σεξουαλική συνεύρεσή με άτομο του ίδιου φύλλου.

«Πάτησα το λινκ στο προφίλ του κι έπαθα σοκ»

Γονείς παιδιών που φοιτούν στο εν λόγω σχολείο είναι εξοργισμένοι και ανήσυχοι μετά το περιστατικό.

Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν μαθητές ενημέρωσαν τη διευθύντρια του σχολείου για τον καθηγητή και το προφίλ που διατηρούσε στα social media. Οι μαθητές ενημέρωσαν επίσης και τους γονείς τους.

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr με μητέρα παιδιού από το σχολείο, περιέγραψε πώς έμαθε ο ίδια για τον καθηγητή. «Την Παρασκευή με πήρε τηλέφωνο μία μαμά και μου λέει "μπες στο προφίλ του (...) και πάτα το link που εμφανίζει". Πάτησα το link κι έπαθα σοκ. Έπαιζε το βίντεο, το οποίο ήταν ασπρόμαυρο και απεικόνιζε τον καθηγητή να κάνει σεξ με έναν άλλον άνδρα», εξήγησε η μητέρα.

Η ίδια στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι ο καθηγητής «δεν είχε πλησιάσει ποτέ τα παιδιά, ούτε τα είχε... ενημερώσει για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις».

Απομακρύνθηκε από το σχολείο με συνοπτικές διαδικασίες

Η διευθύντρια του σχολείου μόλις πληροφορήθηκε για τον καθηγητή από μέλη του 15μελούς συμβουλίου των μαθητών συγκάλεσε συμβούλιο καθηγητών. Στο συμβούλιο συμμετείχαν μεταξύ άλλων φιλόλογος που έχει και ιδιότητα ψυχολόγου, καθώς επίσης μία ακόμη καθηγήτρια του παιδαγωγικού αλλά και ο ίδιος ο καθηγητής Θρησκευτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβούλιο διήρκησε πολλές ώρες ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι την ημέρα που πραγματοποιήθηκε καθυστέρησε για λίγο και το σχόλασμα των παιδιών.

«Την επομένη δεν ξαναήλθε στο σχολείο, τον έδιωξαν», συμπλήρωσε στη συνέχεια η μητέρα παιδιών που φοιτούν στο Γυμνάσιο.

Δρομολογείται η απόλυσή του

Όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb, η διεύθυνση του οποίου έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο καθηγητής παύθηκε από τα καθήκοντά του την προηγούμενη Τετάρτη. Παράλληλα η διεύθυνση ξεκαθάρισε ότι ο εν λόγω καθηγητής δεν πλησίασε ποτέ ή παρενόχλησε κάποιο παιδί του σχολείου ενώ στηλίτευσε την εν γένει συμπεριφορά του -εκτός σχολείου- καθώς δεν συνάδει με αυτήν ενός εκπαιδευτικού.

Μετά την απομάκρυνση του καθηγητή από το σχολείο και κατόπιν συνεννόησης με την Β' Βάθμια Εκπαίδευση, στην οποία η διεύθυνση του σχολείου απέστειλε και σχετική αναφορά για τον καθηγητή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας κίνησε άμεσα διαδικασίες για την -κατά πάσα πιθανότητα- απόλυσή του, η οποία μπορεί να γίνει ακόμη εντός της εβδομάδας.

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