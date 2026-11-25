Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, οι ηλικιωμένοι που είχαν κάνει το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης ανέφεραν λιγότερα προβλήματα στην μνήμη και τη σκέψη σε σύγκριση με όσους δεν είχαν εμβολιαστεί.

Τα ευρήματα αυτά, που δημοσιεύονται καθώς έχουμε μπει στη χειμερινή περίοδο της γρίπης, εγείρουν ένα ενδιαφέρον ερώτημα: θα μπορούσε ένα εμβόλιο, σχεδιασμένο για την πρόληψη μιας λοιμώδους νόσου, να συμβάλει παράλληλα στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου;

Τι έδειξε η νέα μελέτη σχετικά με το εμβόλιο της γρίπης και την μνήμη

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Geriatric Medicine and Research, ανέλυσε δεδομένα από έρευνα στην οποία συμμετείχαν 5.729 Αμερικανοί ηλικίας 65 ετών και άνω, κατά τα έτη 2021 και 2022.

Οι ερευνητές συνέκριναν τους συμμετέχοντες με βάση το αν είχαν κάνει το εμβόλιο της γρίπης κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Τα ποσοστά όσων ανέφεραν επιδείνωση στην μνήμη ή τη σκέψη ήταν:

39,3% μεταξύ των εμβολιασμένων ενηλίκων.

μεταξύ των εμβολιασμένων ενηλίκων. 51,7% μεταξύ των μη εμβολιασμένων ενηλίκων.

Με απλά λόγια, περίπου 39 στους 100 εμβολιασμένους ηλικιωμένους ανέφεραν γνωστικές δυσκολίες, σε σύγκριση με 52 στους 100 μη εμβολιασμένους ενήλικες.

Μετά από στατιστική προσαρμογή για άλλους παράγοντες, προέκυψε ότι οι εμβολιασμένοι συμμετέχοντες είχαν 33% μικρότερες πιθανότητες να αναφέρουν γνωστική εξασθένηση. Ο όρος «πιθανότητες» εδώ συγκρίνει την πιθανότητα αναφοράς δυσκολιών με την πιθανότητα μη αναφοράς τους. Η μελέτη αυτή ΔΕΝ αποτελεί μέτρηση του μελλοντικού κινδύνου εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Δεδομένου ότι η μελέτη αξιολόγησε το ιστορικό εμβολιασμού και τα γνωστικά προβλήματα μέσω της ίδιας έρευνας, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν ο εμβολιασμός προηγήθηκε της εμφάνισης αυτών των δυσκολιών. Διαφορές στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και συνήθειες που αφορούν σε ζητήματα πρόληψης, θα μπορούσαν επίσης να εξηγήσουν εν μέρει τα ευρήματα.

Τι είναι η υποκειμενική γνωστική εξασθένηση;

Ως «υποκειμενική γνωστική εξασθένηση» ορίζεται η αντίληψη του ατόμου ότι η μνήμη του ή άλλες νοητικές του ικανότητες έχουν επιδεινωθεί. Μπορεί να αποτελεί πρόδρομο στάδιο άνοιας, ακόμη και πριν οι δυσκολίες γίνουν εμφανείς σε γνωστικά τεστ.

Ωστόσο, τα παράπονα σχετικά με την μνήμη μπορεί να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες, όπως:

Κατάθλιψη ή άγχος

Διαταραχές ύπνου

Παρενέργειες φαρμάκων

Έλλειψη βιταμίνης Β12

Υπολειτουργία του θυρεοειδούς αδένα

Οι επίμονες ή επιδεινούμενες δυσκολίες στην μνήμη χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, ανεξάρτητα από το αν το άτομο έχει εμβολιαστεί ή όχι. Ορισμένες από τις υποκείμενες αιτίες είναι αντιμετωπίσιμες.

Πώς γίνεται το εμβόλιο κατά της γρίπης να επηρεάζει τον εγκέφαλο;

Μια πιθανότητα είναι ότι η πρόληψη της γρίπης μειώνει το φλεγμονώδες φορτίο της λοίμωξης, το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης κατά πόσον ο εμβολιασμός μεταβάλλει τη δραστηριότητα των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος ή βοηθά τον εγκέφαλο να απομακρύνει το β-αμυλοειδές, μια πρωτεΐνη που συσσωρεύεται σε χαρακτηριστικές πλάκες στη νόσο Αλτσχάιμερ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για προτεινόμενους βιολογικούς μηχανισμούς και όχι για επιδράσεις που αποδείχθηκαν από τη νέα μελέτη.

Τι έχουν δείξει προηγούμενες μελέτες σχετικά με τον εμβολιασμό και την άνοια;

Μια συστηματική ανασκόπηση του 2025 διαπίστωσε, ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης συνδέεται με 13% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης άνοιας κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των μελετών, ενώ η ανάλυση δεν κατέδειξε σημαντική συσχέτιση ειδικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η νέα μελέτη επεκτείνει αυτήν την έρευνα, εξετάζοντας τις γνωστικές αλλαγές, που αντιλαμβάνονται τα ίδια τα άτομα, αντί για τη διαγνωσμένη άνοια.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα;

Το ελληνικό Υπουργείο Υγείας συνιστά τον ετήσιο εμβολιασμό κατά της γρίπης για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, μεταξύ άλλων ομάδων προτεραιότητας. Η προτιμώμενη περίοδος είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, αν και ο εμβολιασμός παραμένει εφικτός καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου έξαρσης της γρίπης.

Ο καθιερωμένος λόγος για τον εμβολιασμό είναι η προστασία από τη γρίπη και τις δυνητικά σοβαρές επιπλοκές της. Οποιαδήποτε επιπλέον προστασία έναντι της γνωστικής εξασθένησης παραμένει υπό διερεύνηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μειώνει το εμβόλιο κατά της γρίπης τον κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ κατά 33%;

Όχι. Το ποσοστό αυτό αφορά τις προσαρμοσμένες πιθανότητες εμφάνισης γνωστικών δυσκολιών, όπως αυτές αναφέρθηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, και όχι την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Μπορεί το εμβόλιο κατά της γρίπης να επιβραδύνει τη νόσο Αλτσχάιμερ σε άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί;

Η μελέτη δεν εξέτασε την εξέλιξη της νόσου, ούτε διαπίστωσε κάποιο θεραπευτικό όφελος για άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί με νόσο Αλτσχάιμερ.

Αν κάνω μια επιπλέον δόση εμβολίου κατά της γρίπης θα προστατεύσω την μνήμη μου;

Όχι. Τα ευρήματα δεν δικαιολογούν τη χορήγηση επιπλέον δόσεων πέραν του συνιστώμενου προγράμματος εμβολιασμού.

Συμπέρασμα

Η σύνδεση μεταξύ του εμβολιασμού κατά της γρίπης και της γνωστικής υγείας είναι πολλά υποσχόμενη, αλλά ο πιθανός ρόλος του εμβολίου στην πρόληψη της άνοιας παραμένει αναπόδεικτος.

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