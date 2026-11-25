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Ένα σπάνιο μανιτάρι εντοπίστηκε στην Πάφο, το οποίο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, τόσο λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισής του όσο και της έντονης δυσοσμίας που αναδίδει.

Πρόκειται για έναν μύκητα με χαρακτηριστικό κόκκινο δικτυωτό σχήμα που παρατηρείται σπάνια στην Κύπρο. Ονομάζεται επιστημονικά Clathrus ruber.

Μιλώντας στην εκπομπή του τοπικού σταθμού ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», ο μελετητής μανιταριών Αργύρης Κοντόπουλος, είπε πως ο συγκεκριμένος μύκητας αναπτύσσεται σε δάση πλατύφυλλων δέντρων, λιβάδια και πάρκα.

Στο αρχικό του στάδιο και ενώ βρίσκεται κάτω από το έδαφος, το μανιτάρι έχει τη μορφή κλειστού αυγού, από το οποίο, κατά την ανάπτυξή του, αναδύεται ένας κόκκινος δικτυωτός σχηματισμός.

Στο εσωτερικό του υπάρχει μια ζελατινώδης ουσία, η οποία περιέχει τα σπόρια του μανιταριού και αναδίδει ιδιαίτερα δυσάρεστη οσμή, προσελκύοντας μύγες και άλλα έντομα.

Όπως εξήγησε ο κ. Κοντόπουλος, τα έντομα συμβάλλουν στη διασπορά των σπορίων, μεταφέροντάς τα σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τον μελετητή, το συγκεκριμένο μανιτάρι δεν είναι δηλητηριώδες, ενώ στο μανιτάρι αυτό προσδίδουν και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Παρόλα αυτά, το μανιτάρι δεν συνιστάται για κατανάλωση.

Λόγω της σπανιότητάς του στην Κύπρο, οι πολίτες καλούνται να μην το συλλέγουν, προκειμένου να προστατευθεί το είδος.

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