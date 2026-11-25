Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον οποίο συζητάμε για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια, τις ανάγκες των φοιτητών και τις προοπτικές εξέλιξης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ξεκινάμε από την προσωπική και ακαδημαϊκή του διαδρομή, από τα πρώτα του χρόνια ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέχρι την ανάληψη της διοίκησής του ως Πρύτανης.

Μέσα από την πολυετή παρουσία του στην πανεπιστημιακή κοινότητα, γνωρίζουμε τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ανώτατη εκπαίδευση και εξετάζουμε τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το δημόσιο πανεπιστήμιο στη σύγχρονη κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, στις στρατηγικές προτεραιότητές του και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της διεθνοποίησης.

Παράλληλα, μιλάμε για τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία, αλλά και για τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη διδασκαλία και στη μαθησιακή διαδικασία. Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά το αυξανόμενο κόστος των σπουδών και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους.

Με αφορμή τους επιτυχόντες που δεν προχωρούν στην εγγραφή τους, αλλά και τους φοιτητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, εξετάζουμε κατά πόσο οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν πλέον τις εκπαιδευτικές επιλογές των νέων. Μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση όταν ένας νέος έχει καταφέρει να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο, αλλά δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος των σπουδών του;

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η φοιτητική μέριμνα, με τις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Πατρών για τη στέγαση και τη σίτιση των φοιτητών, καθώς και την ανάγκη ουσιαστικής υποστήριξης των νέων καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους. Η συζήτηση επεκτείνεται στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα: Τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, τις διαγραφές φοιτητών, τη χρηματοδότηση, τη στελέχωση και την αυτονομία των δημόσιων ιδρυμάτων.

Παράλληλα, εξετάζουμε τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην ανώτατη εκπαίδευση και την ανάγκη επανεξέτασης του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών τοποθετείται επίσης για τις προτεραιότητες και τα αιτήματα της Συνόδου Πρυτάνεων, τη συνεργασία των πανεπιστημίων με την Πολιτεία και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Κλείνοντας, στρέφουμε τη συζήτηση στους ίδιους τους νέους, στις προσδοκίες τους από το πανεπιστήμιο και στη σημασία της συνειδητής επιλογής σπουδών με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις προσωπικές τους επιδιώξεις.

Ο Χρήστος Μπούρας μοιράζεται τις συμβουλές του προς τους μαθητές που ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο εκπαιδευτικό τους βήμα, αλλά και το όραμά του για το πανεπιστήμιο που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Ένα επεισόδιο για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες του ελληνικού πανεπιστημίου. Για την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ουσιαστικές και ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλους τους νέους. Και για το πανεπιστήμιο του αύριο, που καλείται να εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία, την επιστήμη και τις ανάγκες της νέας γενιάς.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr