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Συναγερμός σήμανε στην Αεροπορική Βάση Yokota του Τόκιο την Τετάρτη όταν ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 747-446, της Western Global Airlines βγήκε εκτός διαδρόμου.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το θηριώδες jumbo jet, βγήκε εκτός διαδρόμου ενώ επιχειρούσε να κάνει στροφή 180 μοιρών για να ευθυγραμμιστεί με τον διάδρομο απογείωσης, αφού είχε κάνει αναστροφή.

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