Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

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Την έντονη αντίδραση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε η πρόσκληση του πρόεδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο να ταξιδέψουν μαζί με αεροσκάφος στη Μόσχα προκειμένου να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου.

«Προτείνει να με πάρει μαζί του. Τι είμαι γι’ αυτόν, μια βαλίτσα; Να με βάλει σε ένα αεροπλάνο και να πετάξουμε. Αυτή δεν είναι σοβαρή συζήτηση», απάντησε ο Ζελένσκι.

Και πρόσθεσε: «Μπορεί να πάρει τον Πούτιν και να πετάξουν μαζί στο Κίεβο. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά τους και εδώ. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε στη Μόσχα ή στο Κίεβο. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό απόλυτα. Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο, απλά δεν πρόκειται για σοβαρή συζήτηση. Αυτός ο άνθρωπος δεν μας φέρνει καθόλου πιο κοντά στο τέλος του πολέμου».

Νωρίτερα ο Λουκασένκο είχε προτείνει την συνάντηση στη Μόσχα. «Ο Βολοντίγια (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι και εγώ θα μπορούσαμε απλώς να πετάξουμε για Μόσχα. Οι δυο μας. Ως εγγυητής της ασφάλειάς του, θα μπορούσα να καθίσω μαζί του και να πετάξουμε για Μόσχα», είπε ο Λουκασένκο σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας Belta.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να διαφωνήσει ο Ζελένσκι ο Λουκασένκο σχολίασε: «Αν δεν συμφωνήσει, αφήστε τον να πολεμάει. Αφήστε τον να πάει στο μέτωπο με ένα αυτόματο όπλο και να πολεμήσει. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Πρέπει να σταματήσει. Και μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν αργή πρόοδο, αλλά κερδίζουν τον πόλεμο. «Ο πρόεδρος Πούτιν εξακολουθεί να κερδίζει στο μέτωπο. Οπως και να'χει αυτός είναι που κερδίζει», τόνισε ο Λευκορώσος πρόεδρος.