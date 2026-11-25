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Η διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση του 63χρονου που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύζυγό του στο Θησείο φέρνει την υπόθεση ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου.

Η ανακρίτρια έκρινε ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδότησε υπέρ της προφυλάκισής του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, σε βάρος του 63χρονου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, ενώ αναγνωρίζεται και ο κίνδυνος τέλεσης νέων, ομοειδών αδικημάτων. Ωστόσο, εκτιμά ότι ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να περιορίσει δραστικά αυτόν τον κίνδυνο.

Ειδικότερα, στο σκεπτικό της αναφέρεται ότι «προκύπτουν μεν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για το προαναφερθέν αδίκημα που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο, καθώς και κίνδυνος τέλεσης ομοειδών πράξεων, πλην όμως το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση παρέχει την προσδοκία ότι αυτός δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήματα».

Στην ίδια κρίση συνεκτιμήθηκαν, σύμφωνα με την ανακρίτρια, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες τέλεσης της πράξης, το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος διαθέτει γνωστή και σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, αλλά και το ότι υπέβαλε σχετικό αίτημα για την επιβολή του συγκεκριμένου περιοριστικού μέτρου.

Η διαφωνία με τον εισαγγελέα και η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου

Αντίθετη ήταν η θέση του εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της προφυλάκισης του 63χρονου. Η διαφωνία των δύο δικαστικών λειτουργών οδηγεί πλέον την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες και να αποφασίσει εάν ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στη φυλακή ή θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, ο 63χρονος παραμένει περιορισμένος στην κατοικία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για την ανθρωποκτονία της 61χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά τους στο Θησείο. Κατά την απολογία του αρνήθηκε ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κρίση και επικαλούμενος τα ψυχιατρικά προβλήματα που, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετώπιζε.

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