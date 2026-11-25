Οι Κινέζοι σαρώνουν στην Ευρώπη: Μάχη BYD και Chery
Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν την εντυπωσιακή επέλασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά, με τις πωλήσεις τους να υπερδιπλασιάζονται τον Οκτώβριο και τη μάχη της κορυφής να εξελίσσεται σε θρίλερ μεταξύ BYD και Chery.
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Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Dataforce, οι κινεζικές μάρκες πούλησαν 151.112 αυτοκίνητα τον Οκτώβριο, σημειώνοντας αύξηση 106% σε σύγκριση με πέρυσι. Το μερίδιό τους εκτοξεύτηκε στο 13,6%, από μόλις 6,8%, την ώρα που η συνολική ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκε κατά 3,3%.
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