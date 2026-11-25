Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Dataforce, οι κινεζικές μάρκες πούλησαν 151.112 αυτοκίνητα τον Οκτώβριο, σημειώνοντας αύξηση 106% σε σύγκριση με πέρυσι. Το μερίδιό τους εκτοξεύτηκε στο 13,6%, από μόλις 6,8%, την ώρα που η συνολική ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκε κατά 3,3%.

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