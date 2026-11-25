Ο στρατάρχης της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, Σελτζούκ Μπαϊρακταρόγλου. 25 Νοεμβρίου 2026

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Με στρατιωτικές τιμές έγινε δεκτός στην πρώτη επίσκεψή του στην Τουρκία ο στρατάρχης της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κατά την άφιξή του την Τρίτη στην Άγκυρα τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, Σελτζούκ Μπαϊρακταρόγλου. Δεν εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση για τη συνάντηση στα ΜΜΕ, αλλά το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι ο Χαφτάρ αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Χαλέντ και ο Μπελκάσιμ Χάφταρ συνόδευσαν τον πατέρα τους στην Άγκυρα, σύμφωνα με τη Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA). Ο Χαλέντ Χαφτάρ είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του LNA, ενώ ο Μπελκάσιμ Χαφτάρ είναι επικεφαλής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης.

Ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος είναι αναπληρωτής διοικητής του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA) και προαλείφεται για διάδοχος του πατέρα του, βρίσκεται στην Ντόχα για ξεχωριστή συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Κατάρ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αφότου η Ουκρανία επιτέθηκε σε ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Βεγγάζη, την κύρια πόλη της ανατολικής Λιβύης που ελέγχεται από τον Χάφταρ.

Το Σάββατο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη με τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, η οποία εδρεύει στην Τρίπολη. Ο Φιντάν παραχώρησε στη συνέχεια συνέντευξη σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό, αποκαλύπτοντας ότι ο Ερντογάν θα επισκεφθεί τη Λιβύη τον Δεκέμβριο έπειτα από 15 χρόνια.

Η Άγκυρα φτιάχνει το δικό της μοντέλο εξουσίας για τη Λιβύη

Η επίσκεψη του Χαλίφα Χάφταρ στην Άγκυρα έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, με έδρα την Βεγγάζη, κύρωσε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο το οποίο είχε υπογραφεί το 2019 ανάμεσα σε Λιβύη και Τουρκία. Η αλλαγή στάσης της Βεγγάζης, η οποία απέρριπτε την κύρωση και την στενή συνεργασία, φέρεται να ξεκίνησε από τον Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος αναζητά συμμάχους για να διεκδικήσει την θέση του πατέρα του.

Με την υποστήριξη του Μασάντ Μπούλος, ανώτερου συμβούλου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για αραβικά και αφρικανικά θέματα, οι ΗΠΑ προωθούν μία πρόταση κατανομής της εξουσίας μεταξύ Τρίπολης και Βεγγάζης, η οποία θα ανέδειχνε τον Σαντάμ Χάφταρ σε πρόεδρο του Συμβουλίου Προεδρίας (PC) με έδρα την Τρίπολη.

Ισχυρές παρατάξεις στην Τρίπολη και στη δυτική πόλη Μισράτα αντιτίθενται στην ανάθεση της θέσης στον Σαντάμ, όπως δήλωσε ο Τζαλέλ Χαρτσάουι, αναλυτής για τη Λιβύη, στο Al Jazeera.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα, ο αρχηγός της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν και ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη. 22 Νοεμβρίου 2026

«Οι Τούρκοι είναι πιο ρεαλιστές και πρακτικοί από τον Μασάντ Μπούλος», δήλωσε ο Χαρτσάουι. Η Άγκυρα αντιμετωπίζει σοβαρά τις ενστάσεις κατά του Σαντάμ Χαφτάρ, πρόσθεσε, καθώς η προσπάθεια να επιβληθεί ο διορισμός θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη Λιβύη.

Όσο ο Σαντάμ Χάφταρ πιέζει για την προεδρία, η κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου ήταν μία προσπάθεια να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της Άγκυρας για να πάρει τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Τζαλέλ Χαρτσάουι.

Παρά την απουσία του Σαντάμ Χάφταρ, ο Χαρτσάουι ανέφερε ότι η πρόσκληση του Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα ήταν ένας τρόπος για να δείξει ο Ταγίπ Ερντογάν ότι σημειώνει πρόοδο στην μεσολάβηση και την προσέγγιση των δύο αντίπαλων στρατοπέδων στη Κιβύη.

Ο Ερντογάν προετοιμάζεται για επίσκεψη στη Λιβύη και ενδέχεται να επιδιώξει μια συνάντηση μεταξύ του Ντμπέιμπα και του Χαλίφα Χάφταρ, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Άγκυρας να διαμορφώσει «ένα δικό της μοντέλο, προσαρμοσμένο στη δική της διάθεση ανάληψης κινδύνου και ανεξάρτητο από αυτό που προωθεί ο Μπούλος εδώ και μήνες», σύμφωνα με τον Χαρτσάουι.