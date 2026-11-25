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Μάχη με τον χρόνο δίνουν διασώστες στην περιοχή Μπογκόρ της Ινδονησίας, για να απελευθερώσουν 26 εργαζομένους σε ορυχείο χρυσού, οι οποίοι παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό του, όταν πλημμύρισε έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας

Ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Δευτέρα την περιοχή Μπογκόρ, 60 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Τζακάρτα, είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ένα γειτονικό ποτάμι και να πλημμυρίσουν στοές του ορυχείου, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια των αρχών, δήλωσε ο Έντρα Ροσμαουάν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη δυτική Ιάβα, σε ανακοίνωσή του.

«Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό σήμερα, Τετάρτη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ροσμαουάν, 11 μεταλλωρύχοι κατάφεραν να βγουν καθώς τα νερά πλημμύριζαν τις στοές, ενώ 26 ακόμη βρίσκονται παγιδευμένοι.

«Μεικτή ομάδα διασωστών καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια για να μπορέσει να μπει στις στοές εξόρυξης, παρά τις δυσκολίες που οφείλονται στις μετεωρολογικές συνθήκες και το πόσο στενές είναι», κατέληξε ο Ροσμαουάν.

Τα δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία είναι συχνά στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πόρους υπέδαφος. Τέτοιου είδους δυστυχήματα σημειώνονται ιδίως σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια των αρχών, όπου τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά κανόνα αγνοούνται.

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