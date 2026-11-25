Ο κρύος καιρός μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, ακόμη και όταν η φαρμακευτική αγωγή και η καθημερινή ρουτίνα ενός ατόμου παραμένουν αμετάβλητες.

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, τα αιμοφόρα αγγεία στενεύουν για να μειώσουν την απώλεια θερμότητας, αυξάνοντας έτσι την πίεση που απαιτείται για την κυκλοφορία του αίματος, μια αντίδραση που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα που ήδη πάσχουν από υπέρταση.

Γιατί αυξάνεται η αρτηριακή πίεση στον κρύο καιρό;

Όταν το σώμα αντιλαμβάνεται κρύο, τα αιμοφόρα αγγεία κοντά στο δέρμα συστέλλονται, για να μειώσουν την επιφάνειά τους και άρα το εμβαδόν από το οποία μπορεί να διαφύγει θερμότητα από το σώμα. Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται αγγειοσύσπαση, αυξάνει την αντίσταση στη ροή του αίματος και μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Κατά μέσο όρο, η αρτηριακή πίεση τείνει να είναι υψηλότερη τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι. Ωστόσο, το μέγεθος αυτής της μεταβολής διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο, και μια κρύα ημέρα δεν συνεπάγεται αυτόματα μια επικίνδυνη αύξηση.

Άλλες χειμερινές συνήθειες μπορεί επίσης να συμβάλλουν, όπως η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, η αύξηση βάρους και η κατανάλωση περισσότερων αλμυρών τροφών. Αυτοί οι παράγοντες είναι ανεξάρτητοι από την άμεση αντίδραση του σώματος στο κρύο.

Σε συνθήκες ψύχους, τα αιμοφόρα αγγεία κοντά στο δέρμα συστέλλονται, για να βοηθήσουν στη διατήρηση της θερμότητας του σώματος. Αυτό αυξάνει την αντίσταση στη ροή του αίματος και μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η εικόνα δημιουργήθηκε με βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)

Ποιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Τα άτομα με υπέρταση ή διαγνωσμένη καρδιοπάθεια πρέπει να είναι πιο προσεκτικά, όπως και πολλοί ηλικιωμένοι. Η ξαφνική έκθεση στο κρύο μπορεί να επιβαρύνει επιπλέον το καρδιαγγειακό σύστημα, ειδικά όταν συνδυάζεται με έντονη σωματική δραστηριότητα.

Η συστολή των αιμοφόρων αγγείων λόγω του κρύου είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι δυσμενείς χειμερινές συνθήκες μπορούν να αυξήσουν την καταπόνηση του καρδιαγγειακού συστήματος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο συνηθισμένος χειμερινός καιρός προκαλεί αναπόφευκτα καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αποφύγετε την ξαφνική, έντονη σωματική καταπόνηση σε εξωτερικούς χώρους, εάν πάσχετε από καρδιοπάθεια ή εάν δεν είστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους δραστηριότητα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σχετικά με την κατάλληλη άσκηση, εάν αντιμετωπίζετε ήδη καρδιαγγειακά προβλήματα.

Πώς να προστατέψετε την καρδιά σας όταν πέφτει η θερμοκρασία

Στόχος είναι να περιορίσετε την παρατεταμένη έκθεση στο κρύο, χωρίς όμως να εγκαταλείψετε τις υγιεινές καθημερινές σας συνήθειες.

Φορέστε αρκετές στρώσεις ρούχων, φροντίζοντας να έχετε προστασία για το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια σας.

Διατηρήστε τα ρούχα σας στεγνά και κάντε διαλείμματα σε εσωτερικούς χώρους εάν κρυώσετε πολύ.

Συνεχίστε την τακτική και καλά ανεκτή σωματική δραστηριότητα, μεταφέροντάς την σε εσωτερικούς χώρους όταν οι εξωτερικές συνθήκες είναι δυσμενείς.

Συνεχίστε την καθιερωμένη φαρμακευτική σας θεραπεία για την αρτηριακή πίεση και αποφύγετε την αύξηση της κατανάλωσης αλατιού ή αλκοόλ, καθώς αλλάζουν οι συνήθειες της καθημερινότητάς σας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εάν οι μετρήσεις σας είναι σταθερά υψηλότερες από το συνηθισμένο, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, αντί να προχωρήσετε μόνοι σας σε αλλαγές στη φαρμακευτική σας αγωγή.

Χρειάζεται να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση συχνότερα τον χειμώνα;

Εάν έχετε ήδη υπέρταση, η τήρηση αρχείου με τις μετρήσεις που λαμβάνετε στο σπίτι μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εποχιακών μεταβολών.

Πραγματοποιήστε τη μέτρηση σε έναν χώρο με άνετη θερμοκρασία και ησυχία, αφού παραμείνετε καθιστοί και ήρεμοι για τουλάχιστον 5 λεπτά

Η πλάτη σας πρέπει να στηρίζεται, τα πέλματά σας να πατούν σταθερά στο δάπεδο και το χέρι σας να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς.

Αποφύγετε τη σωματική άσκηση, το κάπνισμα και την κατανάλωση καφεΐνης για 30 λεπτά πριν από την μέτρηση.

Πραγματοποιήστε δύο μετρήσεις με διαφορά 1 λεπτού μεταξύ τους και καταγράψτε τα αποτελέσματα.

Μία μεμονωμένη υψηλή μέτρηση, αμέσως μόλις επιστρέψετε από το κρύο, δεν υποδηλώνει απαραίτητα επιδείνωση της υπέρτασης. Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, υπό σταθερές συνθήκες, είναι πιο αξιόπιστες.

Πότε μια υψηλή μέτρηση αποτελεί επείγον περιστατικό;

Εάν η συστολική πίεση υπερβεί τα 180 mmHg ή η διαστολική πίεση τα 120 mmHg, περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό και επαναλάβετε την μέτρηση. Εάν οι τιμές παραμείνουν τόσο υψηλές, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή, ακόμη και αν δεν παρουσιάζετε συμπτώματα.

Καλέστε αμέσως το 166 εάν η πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση συνοδεύεται από:

πόνο στο στήθος

δύσπνοια

έντονη αδυναμία

διαταραχές στην όραση

δυσκολία στην ομιλία

Τα συμπτώματα αυτά απαιτούν επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, ακόμη και αν δεν έχετε μετρήσει την αρτηριακή σας πίεση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένας κρύος χώρος να επηρεάσει τις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης;

Ναι. Ένα ψυχρό περιβάλλον σε εσωτερικό χώρο μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις στα αιμοφόρα αγγεία. Για αξιόπιστες συγκρίσεις, πραγματοποιείτε τις μετρήσεις σε έναν χώρο με άνετη θερμοκρασία και υπό σταθερές συνθήκες.

Μπορούν κάποια φάρμακα για το κρυολόγημα τον χειμώνα να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση;

Ορισμένα αποσυμφορητικά, όπως αυτά που περιέχουν ψευδοεφεδρίνη, προκαλούν στένωση των αιμοφόρων αγγείων και ενδέχεται να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση. Εάν έχετε υπέρταση, συμβουλευτείτε φαρμακοποιό ή γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε φάρμακα για το κρυολόγημα ή τη γρίπη.

Συμπέρασμα

Ο κρύος καιρός μπορεί να αυξήσει προσωρινά την αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα σε άτομα που πάσχουν ήδη από υπέρταση. Το ζεστό ντύσιμο, η τακτική παρακολούθηση των τιμών της πίεσης και η συνέχιση της συνταγογραφημένης θεραπείας μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις αλλαγές που επιφέρει ο χειμώνας, χωρίς να υποθέτετε ότι κάθε αυξημένη μέτρηση αποτελεί ένδειξη επείγοντος περιστατικού.

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