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Μήνυμα χωρίς εγγυήσεις προς όσους εγκαταλείπουν τις κοινοβουλευτικές τους έδρες για την ΕΛΑΣ έστειλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις πρώτες ανακοινώσεις υποψηφίων.

Στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι διεργασίες για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, ενώ δημοσιεύματα θέλουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μετακίνησης της Έφης Αχτσιόγλου στην Πέλλα, όπου θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Μια μάλλον «ανώμαλη προσγείωση» επιφύλαξε στους ανεξάρτητους βουλευτές που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ ο Διονύσης Τεμπονέρας, ξεκαθαρίζοντας ότι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα δεν εξασφαλίζει αυτομάτως και μια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι βγάζει στη σέντρα τόσο τους βουλευτές που παραμένουν ανεξάρτητοι, αλλά και όσους έχουν ήδη παραιτηθεί προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στα ψηφοδέλτια. Η εξέλιξη αυτή είναι συνεπής με όσα έχει εξαγγείλει η ΕΛΑΣ για το ότι «δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ένταξης» για τους πρώην βουλευτές που παραιτούνται από τη βουλή, ωστόσο μεταξύ των βουλευτών που παραιτήθηκαν ήταν διάχυτη η αίσθηση ότι αυτή η φράση ήταν περισσότερο ένα ρητορικό σχήμα, παρά μια καθαρή θέση. Η επαναφορά της λοιπόν με τόσο εμφατικό τρόπο από τον Διονύση Τεμπονέρα, φαίνεται να αποτυπώνει και ένα μήνυμα της ηγεσίας ότι ο όρος παραμένει σε ισχύ.

Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η ΕΛΑΣ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την πρώτη μεγάλη παρουσίαση των υποψηφίων της, το προσεχές Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84, ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ ήταν κατηγορηματικός: «Ακόμη και πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τη βουλευτική τους έδρα ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν τελικά στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ. Έχουμε καταστήσει σαφές, σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι ούτε προβλέπεται κάποιο ειδικό προνόμιο για κανέναν».

Ο Διονύσης Τεμπονέρας υπερασπίστηκε παράλληλα τη στρατηγική επιλογή να μη συγκροτήσει η ΕΛΑΣ κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή, τονίζοντας ότι στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας πολιτικός φορέας μέσα στην κοινωνία και όχι μέσα από τις κοινοβουλευτικές μετακινήσεις. Αναγνώρισε, μάλιστα, ότι η επιλογή αυτή έχει κόστος, καθώς οι βουλευτές διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα επαφών και προσωπική εκλογική επιρροή.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή των υποψηφίων θα περάσει από τις συλλογικές διαδικασίες και την αρμόδια Επιτροπή Ψηφοδελτίων, η οποία καλείται να συνδυάσει τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΛΑΣ με τα χαρακτηριστικά των προσώπων που διεκδικούν μια θέση στις λίστες.

Το Σάββατο τα πρώτα «αποκαλυπτήρια»

Το πρώτο μεγάλο βήμα στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων θα γίνει το Σάββατο, όταν το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ θα συνεδριάσει προκειμένου να καθορίσει και τον οδικό χάρτη προς το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος, που προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου του 2027.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, πρόκειται να ανακοινωθεί περισσότερο από το 50% των υποψηφίων στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με το βάρος να πέφτει στην περιφέρεια και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Αμαλίας επιλέγει να δώσει προτεραιότητα σε πρόσωπα με τοπική παρουσία και κοινωνικές αναφορές, αφήνοντας για μεταγενέστερο χρόνο τις περισσότερες ανακοινώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μη μονοπωλήσουν την πρώτη παρουσίαση τα αναγνωρίσιμα πρώην κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη.

Ενδιαφέρον έχει, πάντως, ότι αρκετές από τις ειδήσεις για τα υπό διαμόρφωση ψηφοδέλτια φτάνουν ήδη από τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία καταγράφουν τις συζητήσεις και τις διεργασίες σε τοπικό επίπεδο.

Στην Αχαΐα, για παράδειγμα, έχουν ακουστεί τα ονόματα του Μαρίνου Σκανδάμη και του Γιώργου Παππά, ενώ στην Ηλεία αναφέρονται ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Τάκης Αντωνακόπουλος.

Αντίστοιχα, δημοσιεύματα στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρουν ως πιθανούς υποψηφίους στην Ημαθία τον Άγγελο Τόλκα, τη Φρόσω Καρασαρλίδου και τον Χρήστο Αντωνίου, στην Πέλλα τον Νίκο Δόντση και τη Θεανώ Ζουρνατζίδου και στις Σέρρες τον Κώστα Καρπουχτσή και τον Ευάγγελο Πούλιο.

Το σενάριο για Αχτσιόγλου στην Πέλλα

Ανάμεσα στις εκκρεμότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται και η εκλογική περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφια η Έφη Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η παραμονή της στον Δυτικό Τομέα Αθηνών δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Στην ίδια περιφέρεια φέρονται να προκρίνονται και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η Άννα Παπαδοπούλου και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ενώ στις σχετικές συζητήσεις εμφανίζεται και το όνομα του Άγγελου Κορωνιού, με αναφορές στην αναγνωρισιμότητά του στο Περιστέρι λόγω του μπάσκετ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έχει αρχίσει να διακινείται το σενάριο μετακίνησης της Έφης Αχτσιόγλου στην Πέλλα, μια περιφέρεια με την οποία διατηρεί δεσμούς λόγω καταγωγής.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκλογική αναμέτρηση με τη Θεοδώρα Τζάκρη, εφόσον επιβεβαιωθούν και τα σενάρια υποψηφιότητας της τελευταίας με το ΠΑΣΟΚ στην ίδια περιφέρεια.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για αλλαγή εκλογικής περιφέρειας της Έφης Αχτσιόγλου, ούτε για οριστική τοποθέτησή της στο ψηφοδέλτιο της Πέλλας, ενώ δεν αναμένεται το θέμα να ξεκαθαρίσει ούτε στις 28 Νοεμβρίου από το Εθνικό Συμβούλιο.

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