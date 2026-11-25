Βγήκαν τα μαχαίρια. Ακούω τον συριγμό τους καθώς εκτοξεύονται από κάθε κατεύθυνση. Από δεξιά σε δεξιά, από αριστερά σε δεξιά, από δεξιά σε αριστερά, από δεξιά σε τεχνοκρατικά. Κινούμαι προσεκτικά στο μαντείο καθώς η δουλειά έχει χτυπήσει κόκκινο. Άλλοι ζητούν χρησμούς κι άλλοι μαχαίρια. Αλλοι ξεψαχνίζουν συγγενείς, άλλοι φίλους, άλλοι σχέσεις διαφόρων βαθμών. Πάντα υπήρχαν αυτά. Όμως για κάποιο λόγο πλέον γίνονται ξεδιάντροπα. Εννοείται πως μια Πυθία δεν θα χορηγούσε ποτέ αντικείμενα. Μόνο λέξεις. Ζούμε στον αστερισμό του, είναι νόμιμο, αλλά όχι ηθικό. Κι έτσι θα πάει μέχρι την βαθιά άνοιξη που θ’ ανοίξουν επιτέλους οι κάλπες για να πάει παρακάτω η χώρα.

Ρεαλιστική ελπίδα

Σ’ αυτό το σκηνικό που γίνεται ολοένα και πιο ζοφερό, ο Πρωθυπουργός εισήγαγε χθες ένα νέο δίλημμα μπροστά στις κάλπες: την ρεαλιστική ελπίδα, ή την περιπέτεια. Η έννοια του ρεαλισμού στην ελπίδα έχει ενδιαφέρον. ‘Ψηφίστε με και θα πάρετε και του χρόνου το 400 και ίσως γίνει και 500αρι’. Κι αυτό μπαίνει απέναντι στο, «θα σας δώσουμε σίγουρα 13η σύνταξη και 13ο μισθό και θα σας μειώσουμε και τον ΦΠΑ στα καύσιμα».

«Αυτό το οποίο λέω είναι ρεαλιστική ελπίδα. Από την άλλη είναι η περιπέτεια. Αυτό είναι το δίλημμα, γιατί δεν υπάρχει πρόταση εναλλακτική και δεν υπάρχει πρόταση κοινοβουλευτικής συνεργασίας που να μπορεί να αποτελεί εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση» επισήμανε ο Πρωθυπουργός στην συνομιλία που είχε με το Ν. Καραμούζη Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Future Unfold: Connected Intelligence-The Future Advantage”.

Γιατί αυτοδυναμία

Προχωρώντας προς τις εκλογές ο Πρωθυπουργός βάζει ολοένα και πιο επιτακτικά στο τραπέζι τα οφέλη της αυτοδυναμίας. Το έκανε και χθες και στην πρωινή εκδήλωση του Ελεύθερου Τύπου

και το βράδυ στην GT. Το εξήγησε ως εξής: «διότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να παίρνει αποφάσεις γρήγορα. Διότι εξακολουθεί να υπόκειται σε μια αυστηρή λογοδοσία και δεν μπαίνει στα παζάρια των συμμαχικών κυβερνήσεων, όπου ένα μικρό κόμμα ενδεχομένως μπορεί να έχει ως μόνο λόγο να εκβιάζει ένα μεγάλο, για να πετύχει τους δικούς του πολιτικούς στόχους».

Και συνέχισε με παραδείγματα.

«Είχε ενδιαφέρον, στο τελευταίο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο έγινε στο Δουβλίνο, ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου μίλησε για λογαριασμό και του Βελγίου και της Ολλανδίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι και στις δύο αυτές χώρες οι κυβερνήσεις μετά από λίγο χρονικό διάστημα κινδυνεύουν με κατάρρευση, διότι πολύ απλά δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους τα κόμματα τα οποία έχουν συγκροτήσει τον κυβερνητικό συνασπισμό. Αυτά σε χώρες που έχουν μεγάλη εμπειρία σε συμμαχικές κυβερνήσεις».

Και ξαναέφερε την κουβέντα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποκλείει συνεργασία με τη ΝΔ, αλλά στο τέλος φυσικά θα γίνει αυτό που θα αποφασίσει ο λαός με την ψήφο του.

Ρωγμές

Δεν είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ αντίθετοι με μια μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ. Ο υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Αθήνας, και πολύ κοντά στον Πρόεδρο Γιάννης Σγουρός, δεν το απέκλεισε καθόλου (Kontra).

«Όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος. Πρώτα να ανοίξει η κάλπη, να δούμε τι έχει γίνει και μετά να πάρουμε θέση». Και συνέχισε: «εγώ δεν κλείνω κανένα θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης. (…) Αν έρθουν να ψηφίσουν το δικό μας πρόγραμμα, όχι στο 100% αλλά στο 80% δεν θα πούμε εμείς όχι. Αν πουν ότι δεχόμαστε το πρόγραμμα για την υγεία και την παιδεία...». Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Σγουρός. Κι ας προσπάθησε να το μαζέψει μερικές ώρες αργότερα (Action24) λέγοντας «ούτε ένα στο εκατομμύριο» συνεργασία με τη ΝΔ. Ο Σγουρός είναι η ελπίδα της ηγεσίας για να ‘κοντύνει’ ο Γερουλάνος στην Α’, και κανείς δεν θα ‘θελε να τον τιμωρήσει για τις απόψεις του. Οπότε όλα καλά.

Σβήνει η ελπίδα

Εν τω μεταξύ η ελπίδα της Χαριλάου Τρικούπη να περάσει μπροστά τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τις γιορτές δεν φαίνεται και πολύ ρεαλιστική. Η χθεσινή δημοσκόπηση της Interview (politic.gr) μια εταιρία την οποία παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί συνήθως βγαίνει πριν από τις υπόλοιπες -όχι για κανέναν άλλο λόγο φυσικά-, έβγαλε και πάλι το ΠΑΣΟΚ τρίτο.

Εννοείται πως οι πασόκοι δεν χάνουν την ελπίδα τους και συνεχίζουν την προσπάθεια, με επόμενο milestone την μεγάλη συζήτηση στην Βουλή για τον Προϋπολογισμό 11-15 Δεκεμβρίου. Εκεί, εκτιμούν θα φανούν και τα στελέχη και το πρόγραμμα και κυρίως ο αρχηγός, μιας που ο μισητός αντίπαλος που λέγεται Αλέξης Τσίπρας είναι εκτός.

Γυρολόγοι

Από το Μαξίμου δεν κάνουν την ίδια εκτίμηση, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν τους αφορά η μάχη για την δεύτερη θέση. «Θεωρώ ότι ο χρόνος αυτός είναι πολιτικά αλλά και επιχειρησιακά ωφέλιμος για την κυβέρνηση και σίγουρα δεν βλέπω από την αντιπολίτευση καμία διάθεση και καμία δυνατότητα να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πολιτικό πρόγραμμα συγκεκριμένο, διότι φαίνεται ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αναλώνονται και σε μετεγγραφές στελεχών τα οποία, ως πολιτικοί γυρολόγοι, πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο για να αναζητήσουν μια στέγη επανεκλογής» άφησε απαλά το καρφί του ο Κυριάκος (Ελεύθερος Τύπος).

Σημαίες και δέντρα

Εκτός από μεταγραφές, στην κεντροαριστερά αναλώθηκε πολύ ενέργεια γύρω από την σημαία του Πολυτεχνείου, κι έτσι θυμήθηκαν όλοι ότι υπήρξε μια ομάδα που λεγόταν ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ, την οποία κανείς δεν πείραξε όλα αυτά τα χρόνια γιατί χρησιμοποιεί το όνομα της ΠΑΣΠ ενώ δεν ανήκει στην ΠΑΣΠ, κι αυτή η ομάδα εμφανίστηκε να διαπραγματεύεται την επιστροφή και την δική της και της σημαίας στο αρχικό κόμμα. Εμπειρότατο πουλάκι του κόμματος με διαβεβαιώνει ότι την σημαία την πήρε ο Ανδρουλάκης, και την έδωσε πίσω.

Και ο Χάρης τι κάνει; ρώτησα με αγωνία.

Ο Χάρης ασχολείται με το δέντρο,

ήρθε η απάντηση. Το ίδιο πουλάκι όταν ρωτήθηκε για τις εξορμήσεις κλιμακίων τις επόμενες δύο εβδομάδες σε διάφορα σημεία της χώρας προκειμένου να ακούσουν και να διαμορφώσουν πρόταση παραγωγικής ανασυγκρότησης μου είπε σιβυλλικά: άλλη μια 'πετυχημένη' ιδέα της Αννας, στην οποία έσυρε το Νίκο, όπως πέρυσι με τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Μην ασχολείσαι.

Σας φιλώ

Η Πυθία