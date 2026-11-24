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Αντιμέτωπη με μια διάγνωση που δεν περίμενε ποτέ να ακούσει βρέθηκε μια οικογένεια, όταν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η μόλις οκτώ ετών κόρη της πάσχει από μια σπάνια μορφή παιδικής άνοιας.

Αν και η άνοια έχει συνδεθεί στη συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων με την τρίτη ηλικία, μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στην παιδική ηλικία, ως αποτέλεσμα σπάνιων γενετικών και νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Τα πρώτα σημάδια που ανησύχησαν τους γονείς

Ο 41χρονος Ντέιβιντ και η 39χρονη Τσέλσι Γουάλιν, από το Τράβερς Σίτι του Μίσιγκαν, παρατήρησαν ότι η κόρη τους, Ελ, δεν αναπτυσσόταν με τον ίδιο ρυθμό όπως τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας της.

Οι πρώτες ενδείξεις έγιναν περισσότερο εμφανείς όταν το κοριτσάκι ξεκίνησε την προσχολική εκπαίδευση. Δυσκολευόταν να απομνημονεύσει το αλφάβητο, σχημάτιζε προτάσεις μόλις πέντε έως επτά λέξεων και αδυνατούσε να αφηγηθεί μια απλή ιστορία που είχε προηγουμένως ακούσει.

Η 8χρονη Ελ

Οι γονείς της απευθύνθηκαν σε ειδικούς και η μικρή ξεκίνησε συνεδρίες λογοθεραπείας και φυσικοθεραπείας. Ωστόσο, οι δυσκολίες επέμεναν, ιδιαίτερα όταν καλούνταν να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες.

Σε ηλικία πέντε ετών υποβλήθηκε σε νευροψυχολογική αξιολόγηση, με τους ειδικούς να διαπιστώνουν ότι παρουσίαζε αυτισμό και γνωστική δυσλειτουργία.

Η πραγματική αιτία των αναπτυξιακών δυσκολιών της αποκαλύφθηκε αργότερα, έπειτα από γενετικό έλεγχο.

Η 8χρονη Ελ με την οικογένειά της

Η διάγνωση που άλλαξε τα πάντα

Σε ηλικία επτά ετών, η Ελ διαγνώστηκε με σύνδρομο Sanfilippo τύπου C, μια εξαιρετικά σπάνια κληρονομική πάθηση που προκαλεί προοδευτική έκπτωση των γνωστικών και κινητικών λειτουργιών.

Η είδηση αιφνιδίασε τους γονείς της, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ασθένεια για την οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία που να ανακόπτει την εξέλιξή της στον συγκεκριμένο τύπο.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η οκτάχρονη αντιμετωπίζει επίσης επιληψία, απώλεια ακοής, άγχος, αισθητηριακές δυσκολίες και σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του λόγου.

Η 8χρονη Ελ με τη μητέρα της

Τι είναι το σύνδρομο Sanfilippo

Το σύνδρομο Sanfilippo, γνωστό στην ιατρική κοινότητα ως βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου III (MPS III), ανήκει στην κατηγορία των λυσοσωμικών νοσημάτων.

Στην περίπτωση του τύπου C, μεταλλάξεις στο γονίδιο HGSNAT επηρεάζουν τη λειτουργία ενός ενζύμου που είναι απαραίτητο για τη διάσπαση της θειικής ηπαράνης.

Η σταδιακή συσσώρευση της συγκεκριμένης ουσίας στα κύτταρα προκαλεί βλάβες, ιδιαίτερα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Η πάθηση αποκαλείται συχνά «παιδική άνοια», καθώς τα παιδιά μπορεί να χάνουν σταδιακά δεξιότητες που είχαν ήδη αποκτήσει. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για την ίδια ασθένεια με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η 8χρονη Ελ με τους γονείς της

Μεταξύ των συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν περιλαμβάνονται:

Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου.

Δυσκολίες στη μάθηση και στη μνήμη.

Διαταραχές του ύπνου.

Αλλαγές στη συμπεριφορά.

Σταδιακή απώλεια γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων.

Επιληπτικές κρίσεις.

Προβλήματα ακοής και κατάποσης.

Η ηλικία εμφάνισης των συμπτωμάτων και η ταχύτητα εξέλιξης της νόσου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ασθενών.

Οι γονείς της Ελ, αναζητώντας μια δυνατότητα αντιμετώπισης της ασθένειας, στράφηκαν στην έρευνα γύρω από τη γονιδιακή θεραπεία.

Η 8χρονη Ελ

Σε συνεργασία με άλλες οικογένειες, συμμετέχουν σε εκστρατεία συγκέντρωσης 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μιας πειραματικής θεραπείας και να συμβάλουν στην έναρξη κλινικών δοκιμών για το σύνδρομο Sanfilippo τύπου C.

Παρότι έχει σημειωθεί σημαντική επιστημονική πρόοδος στην αντιμετώπιση του συνδρόμου τύπου Α, η αντίστοιχη θεραπευτική προσέγγιση για τον τύπο C παραμένει υπό διερεύνηση.

Μέσα από τη δημοσιοποίηση της ιστορίας τους, οι γονείς της οκτάχρονης επιδιώκουν παράλληλα να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για μια ελάχιστα γνωστή κατηγορία ασθενειών, τα πρώτα συμπτώματα των οποίων συχνά συγχέονται με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.

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