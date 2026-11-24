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Στη λίστα με τους 15 οικισμούς που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ψύχους κυριαρχούν περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου ο υδράργυρος παραμένει για πολλές ώρες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου.

Για την καταγραφή των δεδομένων, η μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αξιοποίησε τις μετρήσεις από το εκτεταμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση, η οποία καλύπτει την περίοδο από το 2015 και έπειτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες ώρες με θερμοκρασίες κάτω των 3°C καταγράφονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Στον αντίποδα, οι μικρότερες περίοδοι ψύχους εντοπίζονται στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη.

Το Νευροκόπι στην πρώτη θέση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάταξη των 15 οικισμών με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ώρες κρύου μέσα στο έτος.

Στην κορυφή βρίσκεται το Νευροκόπι, με μέσο όρο 1.711 ώρες ετησίως κατά τις οποίες η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου. Στις επόμενες θέσεις συναντάμε το Μέτσοβο, τη Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά, ενώ το Καρπενήσι βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Ακόμη πιο έντονες συνθήκες ψύχους καταγράφονται σε μικρότερους οικισμούς της χώρας. Ειδικότερα, η Βλάστη Κοζάνης, η Σμίξη Γρεβενών και η Βωβούσα Ιωαννίνων ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 2.000 ώρες κρύου τον χρόνο.

Τα δεδομένα του meteo.gr αποτυπώνουν με σαφήνεια τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στις καιρικές συνθήκες της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τις περιοχές όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν πιο παρατεταμένο χαρακτηριστικό του χειμώνα αλλά και της υπόλοιπης χρονιάς.

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