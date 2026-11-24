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Ήταν μόλις 20 ετών όταν βυθίστηκε στα νερά του Μεσσηνιακού Κόλπου και κατάφερε, με μία μόνο αναπνοή, να γράψει το όνομά της στην ιστορία της ελεύθερης κατάδυσης.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, η είδηση του θανάτου της Ζανίν Γκράσμεϊερ, σε ηλικία μόλις 33 ετών, προκαλεί θλίψη στη διεθνή αθλητική κοινότητα.

Η Ολλανδή πρωταθλήτρια έφυγε από τη ζωή στις 16 Νοεμβρίου 2026, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά της μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η Ζανίν Γκράσμεϊερ

Η ιστορική κατάδυση στην Καλαμάτα

Τον Σεπτέμβριο του 2013, η Γκράσμεϊερ βρέθηκε στην Καλαμάτα, όπου σημείωσε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ της στο αγώνισμα της ελεύθερης βύθισης

Πρόκειται για ένα από τα πλέον απαιτητικά αγωνίσματα της ελεύθερης κατάδυσης, στο οποίο οι αθλητές καταδύονται και αναδύονται χωρίς πέδιλα και αναπνευστική συσκευή, χρησιμοποιώντας ένα σχοινί.

Η νεαρή τότε αθλήτρια έφτασε σε βάθος 90 μέτρων και επέστρεψε στην επιφάνεια έπειτα από τέσσερα λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, καθιστώντας την τη νεότερη γυναίκα που είχε σημειώσει μέχρι τότε παγκόσμιο ρεκόρ στην ελεύθερη κατάδυση.

Η επίδοσή της διατηρήθηκε για μόλις έξι ημέρες, καθώς η θρυλική Ρωσίδα αθλήτρια Ναταλία Μολτσάνοβα κατάφερε να φτάσει στα 91 μέτρα, επίσης στην Καλαμάτα.

Από τα 90 στα 92 μέτρα – Η πορεία προς την κορυφή

Η Γκράσμεϊερ είχε αρχίσει να ασχολείται συστηματικά με την ελεύθερη κατάδυση μόλις έναν χρόνο πριν από το ιστορικό ρεκόρ της στην Ελλάδα.

Το 2015 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της AIDA, ενώ το 2016 επέστρεψε στην κορυφή, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με κατάδυση στα 92 μέτρα, στο Μπονέρ της Καραϊβικής.

Αργότερα αποσύρθηκε από την αγωνιστική δράση, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά της στο άθλημα και ως εκπαιδεύτρια ελεύθερης κατάδυσης στην Ολλανδία.

Το συγκινητικό αντίο της οικογένειάς της

Στην ανακοίνωση του θανάτου της, οι οικείοι της την περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο με ευγένεια, αυθορμητισμό, δύναμη και αγάπη για την περιπέτεια, που αντιμετώπιζε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα.

Τη θλίψη της εξέφρασε και η Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης της Άπνοιας (AIDA), αποχαιρετώντας μία πρωτοπόρο του αθλήματος, η οποία διακρινόταν τόσο για τις επιδόσεις της όσο και για τη σεμνότητά της.

Η τελετή αποχαιρετισμού της έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

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