Το επώνυμο μπορεί να περνά από γενιά σε γενιά. Η επιχειρηματική επιτυχία, όμως, δεν μεταβιβάζεται με τον ίδιο τρόπο. Πίσω από κάθε αλλαγή ηγεσίας σε μια οικογενειακή επιχείρηση βρίσκονται αποφάσεις που καθορίζουν όχι μόνο ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση, αλλά κυρίως ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η επιχείρηση τα επόμενα χρόνια.

Σε μια χώρα όπου οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας, η διαδοχή συνιστά μια σύνθετη επιχειρηματική πρόκληση. Η διατήρηση της ταυτότητας, η συνύπαρξη διαφορετικών γενεών, η επαγγελματικοποίηση της διοίκησης και η ανάγκη προσαρμογής σε μια αγορά που αλλάζει διαρκώς απαιτούν περισσότερα από μια συμφωνία για την επόμενη ημέρα.

Αυτά τα ζητήματα θέτει στο επίκεντρο η εκδήλωση «Από Γενιά σε Γενιά: Ηγεσία, Συνέχεια και το Μέλλον των Οικογενειακών Επιχειρήσεων», που διοργανώνει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών & Επιχειρηματικότητας του Mediterranean College, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, από τις 13:00 έως τις 15:00, στο Campus Αθήνας, με δωρεάν συμμετοχή.

Ποιος αποφασίζει για την επόμενη γενιά;

Η διαδοχή δεν αρχίζει τη στιγμή που ο ιδρυτής αποχωρεί. Προϋποθέτει έγκαιρη προετοιμασία, σαφείς ρόλους και κοινή αντίληψη για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης. Η εμπειρία των προηγούμενων γενεών αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο, αλλά η νέα γενιά καλείται να το αξιοποιήσει σε ένα διαφορετικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πώς διατηρείται η συνοχή όταν οι αντιλήψεις για την ηγεσία διαφέρουν; Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στις οικογενειακές σχέσεις και την επιχειρηματική διοίκηση; Πότε η αλλαγή αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης και πότε η καθυστέρησή της δημιουργεί κινδύνους για τη συνέχεια της επιχείρησης;

Η διαδοχή μέσα από την έρευνα και την πράξη

Την επιστημονική διάσταση της συζήτησης αναδεικνύει με εισαγωγική ομιλία ο Δρ. Χρήστος Γεωργίου, Ειδικού Εμπειρογνώμονας σε θέματα διαδοχής οικογενειακών επιχειρήσεων - συγγραφέα, ο οποίος διαθέτει μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία στη διαχείριση των οικογενειακών επιχειρήσεων και ειδικότερα στη διαδικασία της διαδοχής.

Ακολουθούν επιχειρηματικά πάνελ και top tals με τη συμμετοχή CEOs που εκπροσωπούν κάποιες από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα από διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά, έχουν επιβεβαιώσει οι:

κ . Πάρης Κυριακόπουλος , Chairman & CEO, MOTODYNAMICS Group

Chairman & CEO, MOTODYNAMICS Group κ . Γιώργος Ρούσσος , President BoD, Revoil

President BoD, Revoil κ . Σίμος Βαριάς , CEO Crossworldmarine

CEO Crossworldmarine κ. Αρμόδιος Γιαννίδης , CEO, Vitex

, CEO, Vitex κ. Γιώργος Τρακάκης , CEO, Endless

, CEO, Endless κ. Κατερίνα Ξυνή, General Manager – Principal Mediterranean College

Με αφετηρία την προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία, οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν τις προκλήσεις της διαδοχής, τη συνύπαρξη διαφορετικών γενεών στη διοίκηση και τις στρατηγικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη συνέχεια μιας οικογενειακής επιχείρησης.

Από την οικογενειακή παράδοση στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό

Η συζήτηση θα εστιάσει στη μετάβαση της ηγεσίας, τη διαχείριση των διαγενεακών σχέσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και την ανάγκη επιχειρηματικής ανανέωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πραγματικές εμπειρίες, επιχειρηματικά διλήμματα και πρακτικές που συμβάλλουν στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρηματίες, μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων, στελέχη διοίκησης, διαδόχους και επαγγελματίες, καθώς και σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα, τη στρατηγική και την ηγεσία.

HR & Leadership Hub: Εξειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό και την ηγεσία

Το HR & Leadership Hub αποτελεί τον πυρήνα εξειδίκευσης της Σχολής στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Ηγεσία και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή γνώση, πρακτική εφαρμογή και επαγγελματική δικτύωση.

Προσφέρει πέντε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών & Επιχειρηματικότητας

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών & Επιχειρηματικότητας του Mediterranean College προσφέρει σύγχρονες σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονομικά, το Marketing και την Επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην εφαρμοσμένη γνώση και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Το Mediterranean College, το 1ο ιδιωτικό αγγλόφωνο πανεπιστημιακό κολλέγιο στην Ελλάδα, μέσα από την πολυεπίπεδη συνεργασία του με το University of Derby, προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης. Να σημειωθεί ότι, το βρετανικό Πανεπιστήμιο κατέκτησε την 33η θέση στο Guardian University Guide 2027, σημειώνοντας άνοδο 25 θέσεων, ενώ αναδείχθηκε #1 Πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο στα Uni Compare Rankings 2027.