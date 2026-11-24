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Δύσκολες ώρες βιώνει η Ελένη Ράντου μετά την απώλεια της μητέρας της, έπειτα από χρόνια μάχη με την άνοια.

Η γνωστή ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για την άνοια και το συναισθηματικό βάρος που είχε επωμιστεί βλέποντας τον άνθρωπό της να περνά αυτή τη δοκιμασία.

Η Ελένη Ράντου είχε περιγράψει με συγκλονιστική ειλικρίνεια τη σκληρή πραγματικότητα μιας ασθένειας που δοκιμάζει όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής κρατικής μέριμνας για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που συνεπάγεται η διαρκής φροντίδα ενός ανθρώπου με άνοια.

«Είναι μια επικίνδυνη ασθένεια, είναι αβάσταχτη. Έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν θα γυρίσει να πάρει να βάλει κάτι στο στόμα του το οποίο θα είναι θανατηφόρο. Μακάρι να ξεκινήσει μια κρατική μέριμνα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση να φροντίζονται και ακινητοποιούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι επτά χρόνια και ακόμα λυγίζω»

Η Ελένη Ράντου είχε παραδεχθεί ότι, παρά τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, αδυνατούσε να διαχειριστεί συναισθηματικά τη σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης της μητέρας της. Όπως είχε αποκαλύψει, είχε αναζητήσει καταφύγιο στην εργασία, προσπαθώντας να αποσπάσει τη σκέψη της από μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να την πληγώνει.

«Εμένα με έχει διαλύσει από πάρα πολλές πλευρές. Με έχει κάνει να νιώσω αβοήθητη. Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα να συμφιλιωθώ. Κάθε φορά έρχεται ένα άλλο στάδιο που είναι ακόμα χειρότερο. Ξέρεις τι έχω κάνει; Δουλεύω πάρα πολύ για να αποσπάσω την προσοχή μου, για αντιπερισπασμό. Είναι 7 χρόνια και ακόμα πηγαίνω και βλέποντας την κατάσταση και λυγίζω. Η φθορά είναι πολύ άγριο πράγμα», είχε εξομολογηθεί.

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