Η Ελένη Ράντου απάντησε στους επικριτές της για την φωτογραφία με μπικίνι: «Μου έρχονται γέλια»

Απάντηση προς τους επικριτές της έστειλε η Ελένη Ράντου, έπειτα από τα σχόλια που δέχθηκε για φωτογραφία που ανήρτησε στα social media φορώντας μπικίνι, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Λευκάδα.

Η δημοφιλής ηθοποιός που έχει συνηθίσει να τοποθετείται δημόσια για κοινωνικά θέματα, έστειλε το δικό της μήνυμα, μέσω νέας ανάρτησης στα social media, προτρέποντας όλες τις γυναίκες, κάθε ηλικίας, να φορούν ό,τι επιθυμούν, χωρίς να τους νοιάζει η γνώμη των άλλων.

«Aν δει κανεις μια αυθορμητη αναρτηση μιας 62 χρονης … στην παραλια με μαγιο, σαν κοινωνικο πειραμα, τα συμπερασματα που βγαζει για τον συντηριτισμο μας ,τον ηλικιακο ρατσισμο, ( λες και πρεπει μετα τα 50 στη θαλασσα μια γυναικα να φοραει μπουργκα) , για τη επιτρεπτη εικονα μιας γυναικας οταν δεν ειναι πλεον σε ηλικια να πολλαπλασιαστει, ειλικρινα μου ρχονται γελια!

2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το 60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση.. Να το κάνει για πάρτη της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος!

Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ο τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Ελένη Ράντου.

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