Η έκπληξη της Ελένης Ράντου για τα γενέθλια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου - Το Newsbomb ήταν εκεί

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το βράδυ του Σαββάτου (20/6), ενώ τραγουδούσε στο Θέατρο Βράχων.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, που στις 21 Ιουνίου γίνεται 76 ετών, γιόρτασε τα γενέθλιά του με τον πιο όμορφο τρόπο: μπροστά στο κοινό του. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η σύζυγός του, Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή και του έφερε μια τούρτα, δημιουργώντας μια τρυφερή και αυθόρμητη στιγμή που συγκίνησε τους θεατές.

Το Θέατρο Βράχων γέμισε με τραγούδια, συγκίνηση και αγάπη, σε μια βραδιά που μετατράπηκε σε γιορτή για έναν από τους πιο διαχρονικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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