Η πιο βάναυση ταινία του 2026 κάνει πάταγο στο streaming: Βρίσκεται στην κορυφή σε 56 χώρες (Βίντεο)
Μετά την επιτυχημένη πορεία του στις αίθουσες, το «Mortal Kombat 2» έκανε το ντεμπούτο του στο HBO Max, σκαρφαλώνοντας αμέσως στην πρώτη θέση τηλεθέασης σε 56 χώρες
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην προβολή των ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες και την είσοδό τους στις πλατφόρμες streaming γίνεται όλο και μικρότερο.
Μετά την πρόσφατη πρεμιέρα του «He-Man και οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος» στο Prime Video, τώρα έρχεται η σειρά του «Mortal Kombat 2» στο HBO Max. Σε αντίθεση με την ταινία του He-Man, η συνέχεια του φιλμ που βασίζεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι σημείωσε σχετική εισπρακτική επιτυχία στο box office πριν φτάσει στις οικιακές οθόνες, όπου πλέον θριαμβεύει εκ νέου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ