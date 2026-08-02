«Καθρέφτης» 500 μέτρων σε κοιλάδα της Κίνας: Τόσο ευαίσθητος που ένα τηλέφωνο θα τον τύφλωνε
Το γιγαντιαίο ραδιοτηλεσκόπιο αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο παρατήρησης του σύμπαντος, απαιτώντας όμως απόλυτη ηλεκτρομαγνητική σιγή για να λειτουργήσει χωρίς παρεμβολές
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Γκουιτζόου στην Κίνα, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιστημονικά όργανα του πλανήτη. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα τεράστιο μεταλλικό μπολ σφηνωμένο ανάμεσα στα βουνά, αλλά η λειτουργία του είναι πολύ πιο εκπληκτική, καθώς «ακούει» το σύμπαν.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ