«Καθρέφτης» 500 μέτρων σε κοιλάδα της Κίνας: Τόσο ευαίσθητος που ένα τηλέφωνο θα τον τύφλωνε

Σε μια απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Γκουιτζόου στην Κίνα, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιστημονικά όργανα του πλανήτη. Με την πρώτη ματιά μοιάζει με ένα τεράστιο μεταλλικό μπολ σφηνωμένο ανάμεσα στα βουνά, αλλά η λειτουργία του είναι πολύ πιο εκπληκτική, καθώς «ακούει» το σύμπαν.

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