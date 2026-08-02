Φωτιά στη Βοιωτία: 2 συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή κι έφτασε στην Αττική

Ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός κι ο εργολάβος που είχε αναλάβει να φτιάξει το δίκτυο μεταφοράς παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες σε κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, είναι υπεύθυνοι για τη φωτιά στη Βοιωτία

Μιχάλης Παπαδάκος

Φωτιά στη Βοιωτία: 2 συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή κι έφτασε στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο άτομα συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στη Βοιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, με βάση βιντεοληπτικό υλικό.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηρισμούς στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανεμογεννητριών.
  • Οι συλληφθέντες είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραψε τη μελέτη και επίβλεψη, και εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή του δικτύου.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.
  • Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών αναζητείται και η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και ευθυνών.
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Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για την πυρκαγιά στη Βοιωτία που κατέκαψε μια τεράστια έκταση κι επεκτάθηκε στην Αττική. Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν μέσω βιντεοληπτικού υλικού.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Από ανεμογεννήτριες ξεκίνησε η φωτιά

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Συνελήφθη ο ηλεκτρολόγος κι ο εργολάβος

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών.

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