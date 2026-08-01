Φωτιά στη Βοιωτία: Τεράστια επιχείρηση με 500 πυροσβέστες - Συνδρομή από Γαλλία και Ρουμανία

Snapshot Στη φωτιά στη Βοιωτία επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες με 135 οχήματα, 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, με συμμετοχή 22 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντών.

Για τον συντονισμό της αεροπυρόσβεσης διατίθεται ένα ελικόπτερο ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Υδροφόρες ΟΤΑ παρέχουν επιπλέον συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Τεράστια είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη φωτιά που μαίνεται στη Βοιωτία και στο πεδίο επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες, 135 οχήματα, 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και μεταξύ αυτών βρίσκονται και πυροσβέστες με οχήματα από Ρουμανία και Γαλλία.

Συγκεκριμένα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 134 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 Α/Φ και 11 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή υδροφόρες ΟΤΑ.