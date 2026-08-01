ΕΚΑΒ: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι δυνάμεις για τις φωτιές σε Πόρτο Γερμενό και Φωκίδα

Snapshot Το ΕΚΑΒ διατηρεί έξι ασθενοφόρα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τις φωτιές σε Φωκίδα και Πόρτο Γερμενό.

Στη Φωκίδα, τρία ασθενοφόρα καλύπτουν την περιοχή Σκάλωμα – Ευπάλιο, με δυνατότητα ενίσχυσης ανάλογα με τις ανάγκες.

Δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα έχουν προληπτικά διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και είναι σε καλή κατάσταση.

Στο Πόρτο Γερμενό, τρία ασθενοφόρα παραμένουν σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών.

Τα Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ συνεργάζονται συνεχώς με την Πυροσβεστική για την προσαρμογή της επιχειρησιακής ανάπτυξης βάσει των αναγκών. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Φωκίδα και στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Φωκίδα (περιοχή Σκάλωμα – Ευπάλιο)

Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος, την περιοχή καλύπτουν 3 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ, αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος και των αναγκών που προκύπτουν, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο των προληπτικών απομακρύνσεων και για λόγους ασφαλείας, 2 άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, 1 από την περιοχή Πευκάκι και 1 από το Ευπάλιο, έχουν διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι διακομιδές πραγματοποιήθηκαν προληπτικά, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις προαναφερόμενες περιοχές.

Πόρτο Γερμενό (περιοχή Αγ. Παρασκευή, Αγ. Νεκτάριος)

Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, το ΕΚΑΒ συνεχίζει να καλύπτει την περιοχή με 3 ασθενοφόρα οχήματα, τα οποία παραμένουν σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού προκύψει.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι προληπτικές απομακρύνσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, τα αρμόδια Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσαρμόζοντας την επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων βάσει των αναγκών που προκύπτουν.

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