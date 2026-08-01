Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό: Δύσκολη και η αποψινή νύχτα με ριπές ανέμων έως 8 μποφόρ

Snapshot Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη νύχτα λόγω ισχυρών ανέμων έως 8 μποφόρ στο Πόρτο Γερμενό και γύρω οικισμούς.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι δεν αναμένεται να κοπάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιδεινώνοντας την κατάσταση της φωτιάς.

Ελικόπτερα επιχειρούν τις τελευταίες ώρες λόγω των μικρών διαστημάτων με μειωμένες ριπές ανέμων, που καθιστούν ασφαλέστερη την πτήση τους.

Από το πρωί της Κυριακής οι άνεμοι θα μειωθούν, επιτρέποντας καλύτερες συνθήκες για αεροπορικές επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Παρά τη μείωση, οι άνεμοι θα παραμείνουν αρκετά ισχυροί με εντάσεις 4-6 μποφόρ και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Άλλη μια πολύ δύσκολη νύχτα θα περάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στη Βοιωτία που κατακαίει μια τεράστια έκταση, με την εικόνα να είναι χειρότερη στο Πόρτο Γερμενό και στους πέριξ οικισμούς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι άνεμοι δεν αναμένεται να κοπάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, και στο μέτωπο που μαίνεται να καίει ανεξέλεγκτο στο Πόρτο Γερμενό, θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με τις ριπές να ξεπερνούν κατά τόπους τα 7-8 μποφόρ.

Εξηγώντας γιατί παρότι πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι, μπορούν κι επιχειρούν τις τελευταίες δύο ώρες ελικόπτερα, ο κ. Μαρουσάκης είπε ότι αυτό οφείλεται στα μικρότερα διαστήματα που εμφανίζονται κατά τόπους οι ριπές των 7-8 μποφόρ, κι ως εκ τούτου είναι πιο ασφαλές να πετάξουν.

Σε ό,τι αφορά στο πότε ο καιρός θα γίνει σύμμαχος των πυροσβεστών, ο μετεωρολόγος είπε ότι από το πρωί και προς το μεσημέρι της Κυριακής, οι άνεμοι θα κοπάσουν και θα επιτρέψουν στα αεροσκάφη να πετάξουν και να επιχειρήσουν, ωστόσο και πάλι θα είναι αρκετά δυνατοί με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ.