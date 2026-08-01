Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλείας

Snapshot Η φωτιά στο Κουνουπέλι Ηλείας οριοθετήθηκε από την Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στοχεύουν στον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και την αντιμετώπιση αναζωπ Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή, Κουνουπέλι, της Ηλείας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

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