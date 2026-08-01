Πυκνό νέφος καλύπτει την Πελοπόννησο από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Βίντεο

Snapshot Μεγάλες φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια συνεχίζουν να καίνε και παράγουν σημαντικές ποσότητες καπνού.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές μεταφέρεται νοτιοδυτικά λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου.

Το νέφος καπνού από τη φωτιά στη Βοιωτία εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και έχει καλύψει την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλεια και Φωκίδα κατευθύνονται κυρίως προς τα δυτικά, σύμφωνα με τη ροή των ανέμων.

Η υπηρεσία AtmoHub χρησιμοποιεί δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα για την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις πυρκαγιές. Snapshot powered by AI

Σε βίντεο προσομοίωσης των καπνών από τις μεγάλες φωτιές που καίνε τη χώρα, το οποίο δημοισίευσε το AtmoHub, φαίνεται να μεταφέρονται νοτιοδυτικά λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών.

Οι μεγάλες φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιαλεία βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και παράγουν σημαντικές ποσότητες καπνού. Μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και προσομοιώσεων διασποράς από την υπηρεσία πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, ο καπνός μεταφέρεται προς τα νότια και τα δυτικά της χώρας, καλύπτοντας σημεία της Πελοποννήσου.

Το νέφος από τη φωτιά στη Βοιωτία εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της ανατολικής Πελοποννήσου. Παράλληλα, οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλεια και Φωκίδα μεταφέρονται κυρίως προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη γενική ροή των ανέμων.

Σε βίντεο παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις ενεργές πυρκαγιές της 1ης Αυγούστου 2026, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

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