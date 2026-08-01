Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

Οι τηλεαστέρες μπορεί να απολαμβάνουν τις διακοπές τους μακριά από τις υποχρεώσεις και τα άγχη της τηλεθέασης, ωστόσο για κάποιους οι στιγμές χαλάρωσης θα διαρκέσουν λιγότερο από το αναμενόμενο. Ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και, τις τελευταίες σεζόν, βλέπουμε εκπομπές να ρίχνονται στην αρένα πολύ πριν την επίσημη έναρξη της χρονιάς, που συνήθως πραγματοποιείται στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Έτσι και φέτος, ο Νίκος Ευαγγελάτος, μία από τις σταθερές αξίες στο πρόγραμμα του MEGA, θα επιστρέψει στις επάλξεις πριν τα τέλη Αυγούστου. Συγκεκριμένα, το «Live News» θα κάνει πρώτη επίσημη στις 24 Αυγούστου, στη μεσημεριανή αρένα, και για κάποιες εβδομάδες θα «παίζει» μπάλα χωρίς αντιπάλους.

Στο ίδιο κανάλι, το πρωινό δίδυμο, Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη, θα πουν την πρώτη καλημέρα της σεζόν, με το «Κοινωνία ώρα MEGA», τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Χωρίς αλλαγές, αφού ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, το μαγκαζίνο θα συνεχίσει να καταγράφει τον παλμό της ημέρας μέσα από ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλύσεις, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η πολιτική, η οικονομία, η διεθνής ειδησεογραφία, τα κοινωνικά ζητήματα και όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, με τη δυναμική συμβολή ρεπόρτερ και συνεργατών από την καρδιά των γεγονότων.

Στο μέτωπο του OPEN, ο Νίκος Στραβελάκης χθες αποχαιρέτησε τη συμπαρουσιάστριά του Μίνα Καραμήτρου που αποχωρεί, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό. Ο δημοσιογράφος ανανέωσε το ραντεβού του με τους τηλεθεατές του «10 Παντού» για την 24η Αυγούστου.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι εκπομπές «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You» αναμένεται να πάρουν θέση στο νέο πρόγραμμα στις 24 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Γιάννη Πιτταρά, ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας, ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Αναστασοπούλου, θα πουν «καλή σεζόν» στο κοινό σε λίγες εβδομάδες και θα διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο στη μάχη της τηλεθέασης.

Όπως αποτυπώνεται, οι ενημερωτικές εκπομπές θα κόψουν πρώτες την «κορδέλα» για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, με τα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο να ετοιμάζουν πρεμιέρες από τα μέσα Σεπτέμβρη και έπειτα.

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