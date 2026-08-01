Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

Κανονικά εκτελούνται τα δρομόλογια των πλοίων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και το κύμα εξόδου των εκδρομέων του Αυγούστου.

Στον Πειραιά υπήρξαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά τα πλοία αναχώρούν χωρίς προβλήματα από την μέχρι στιγμής ένταση των ανέμων.

Σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία τα δρομολόγια των επιβατικών πλοίων εκτελούνται κανονικά ενώ μέσα στη μέρα αναμένεται να αναχωρήσουν:

Από Λαύριο 12 πλοία

Από Ραφήνα 18

Από Πειραιά - Ακτή Τζελέπη 23

Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ενισχύονται σήμερα οι βόρειοι άνεμοι, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας βρίσκονται η Αττική και η Εύβοια, ενώ ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

«Περιμένουμε νέα ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες», είπε σήμερα μιλώντας στο OPEN ο μετεωρλόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

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