Ομάν: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο από άγνωστο βλήμα ανοιχτά της Λίμα
Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO) τόνισε ότι «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για επιπτώσεις στο περιβάλλον» από το περιστατικό
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να μείνει ακυβέρνητο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO).
Η UKMTO τόνισε ότι «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για επιπτώσεις στο περιβάλλον» από το περιστατικό.
Η Λίμα βρίσκεται στην Χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Θέουτα και Μελίγια: δύο ισπανικές πόλεις στη Βόρεια Αφρική
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
23:48 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ