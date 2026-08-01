Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

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Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος
ΕΛΛΑΔΑ
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Η φωτιά έχει ήδη κάψει σπίτι στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με την ΕΡΤ ενώ φέρεται να έχουν ακουστεί και εκρήξεις.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ από την πυρκαγιά έχει κλείσει ο δρόμος, ενώ κάτοικοι βρίσκονται στο λιμάνι.

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