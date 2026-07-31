Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού στην Κρήτη

Τις τελευταίες ώρες τα πύρινα μέτωπα στην Κρήτη είναι πολλά, αφού οι Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη τόσο με τις φλόγες, όσο και με τον αέρα, προκειμένου να τις περιορίσουν ώστε να μην επεκταθούν.

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