Ιταλία: Τρόμος από σεισμό 4,7 Ρίχτερ στη Νάπολη - 8 τραυματίες και ζημιές σε κτήρια

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ έπληξε τη Νάπολη, τον ισχυρότερο των τελευταίων 40 ετών στην περιοχή.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και σημειώθηκαν καταρρεύσεις σοβάδων και γείσων σε Ποτσουόλι και Μπανιόλι.

Κατέρρευσε η πρόσοψη κτιρίου στο Ποτσουόλι και μερικώς πυλώνας υψηλής τάσης στην περιοχή Agnano, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε πολλές γειτονιές.

Οι προηγούμενοι ισχυροί σεισμοί στην περιοχή Φλεγραίων είχαν μέγεθος 4,6 Ρίχτερ το 2025. Snapshot powered by AI

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Νάπολη της Ιταλίας, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους καθώς πρόκειται για τον ισχυρότερο των τελευταίων 40 ετών.

Σύμφωνα με αναφορές του INGV από τις 19:46 (τοπική ώρα), δηλαδή από τότε που σημειώθηκε ο σεισμός, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη σεισμικό σμήνος. Αυτή τη στιγμή, το INGV έχει ανιχνεύσει προκαταρκτικά 10 σεισμούς με μέγεθος μεταξύ 0 και 4,7 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν 8 τραυματισμοί, καθώς και ζημιές σε κτήρια, αλλά και καταρρεύσεις σοβάδων και γείσων σε Ποτσουόλι και Μπανιόλι.

Επίσης κατέρρευσε η πρόσοψη ενός κτιρίου, στο Ποτσουόλι και μερικώς ενός πυλώνα υψηλής τάσης στην περιοχή Agnano, η οποία είναι απαραίτητη για το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης με συνέπεια αρκετές γειτονιές να είναι στο σκοτάδι.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον κόμβο της Νάπολης, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής υψηλής ταχύτητας, έχει ανασταλεί για να επιτραπεί ο τεχνικός έλεγχος της κατάστασης της υποδομής. Η κυκλοφορία θα ξαναρχίσει μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και διαπιστωθεί η πλήρης ασφάλεια της γραμμής, ανακοίνωσε η Ferrovie dello Stato Italiane.

Προηγουμένως, οι πιο έντονες δονήσεις που είχαν καταγραφεί στην περιοχή των Φλεγραίων είχαν φτάσει τα 4,6 Ρίχτερ, με τα γεγονότα της 13ης Μαρτίου 2025 και της 30ής Ιουνίου 2025.