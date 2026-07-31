Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17 εκατ. ευρώ

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Παναγιώτης Βελισσάρης

Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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Έγινε η κλήρωση Eurojackpot της Παρασκευής 31 Ιουλίου, που μοίραζε 17 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, είναι οι εξής: 4, 10, 20, 40, 41 και αριθμοί Eurojackpot το 4 και 6.

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