Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17 εκατ. ευρώ
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Έγινε η κλήρωση Eurojackpot της Παρασκευής 31 Ιουλίου, που μοίραζε 17 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, είναι οι εξής: 4, 10, 20, 40, 41 και αριθμοί Eurojackpot το 4 και 6.
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