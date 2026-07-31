Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Λαγουβάρδου για τους ανέμους

Snapshot Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω θυελλωδών βοριάδων με ριπές ανέμων που ξεπερνούν τα 120 χλμ./ώρα σε πολλές περιοχές.

Οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν για περίπου 48 ώρες, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου και σημαντική βελτίωση την Κυριακή.

Η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια και οι Κυκλάδες πλήττονται ιδιαίτερα από τους δυνατούς ανέμους, με ριπές πάνω από 100 χλμ./ώρα.

Ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει υψηλός λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρότητας της βλάστησης.

Δεν αναμένεται ακραίος καύσωνας, αλλά θερμοκρασίες 38-39 βαθμών Κελσίου θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές την επόμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται μεγάλο μέρος της χώρας εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών βοριάδων, με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο να χαρακτηρίζει το φαινόμενο ως ένα από τα πιο έντονα μελτέμια των τελευταίων ημερών.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τόνισε πως οι θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν για περίπου 48 ώρες, με σταδιακή αποκλιμάκωση να αναμένεται από την Κυριακή.

Όπως ανέφερε, οι εντάσεις των ανέμων είναι εξαιρετικά μεγάλες, καθώς σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί ριπές που ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική, όπου οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται στην Κρήτη, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, όπου οι ριπές ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα.

Ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε πως το ισχυρό ανεμολογικό πεδίο θα παραμείνει μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει σταδιακή εξασθένηση. Παρότι το Σάββατο οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, από το απόγευμα και μετά αναμένεται να υποχωρήσουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, με την Κυριακή να σηματοδοτεί τη σημαντική βελτίωση.

Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιών

Παρά την εξασθένηση των ανέμων, η ανησυχία για πυρκαγιές δεν αναμένεται να περιοριστεί, καθώς η επόμενη εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, δεν προβλέπεται ακραίος καύσωνας, ωστόσο ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με πολλές περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες 38-39 βαθμών Κελσίου για αρκετές ημέρες.

Η παρατεταμένη ζέστη σε συνδυασμό με τα μελτέμια του Αυγούστου αναμένεται να αυξήσει την ξηρότητα της νεκρής βλάστησης, δημιουργώντας πιο επικίνδυνες συνθήκες για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος υπογράμμισε πως, παρότι η χώρα θα δοκιμαστεί από τη ζέστη, δεν φαίνεται να επαναληφθούν οι ακραίες θερμοκρασίες-ρεκόρ που καταγράφηκαν πρόσφατα σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

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