Βοιωτία: Πύρινος εφιάλτης στον Άγιο Βασίλειο - Εκκενώσεις από τη θάλασσα

Snapshot Η φωτιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας έχει ξεφύγει από τον έλεγχο προκαλεί εκκενώσεις στον Άιο Βασίλειο.

Το Λιμενικό ανέλαβε την εκκένωση των κατοίκων από τον οικισμό μέσω της θάλασσας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά σκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού.

Η επιχείρηση εκκένωσης γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο.

Έχει σταλεί μήνυμα 112 για την άμεση εκκένωση της περιοχής. Snapshot powered by AI

Με τη βοήθεια του Λιμενικού απομακρύνθηκε πλήθος κόσμου από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται εκτός ελέγχου στο Καλαμάκι.

Συγκεκριμένα, ο κόσμος που βρισκόταν στο λιμάνι του Αγίου Βασιλείου μεταφέρεται σταδιακά με πλωτά μέσα στην παραλία της Λιβαδόστρας. Η επιχείρηση εκτελείται μετά από εντολή του Δήμου και σε συνεργασία της Πυροσβεστικής με το Λιμενικό, καθώς η φωτιά βρίσκεται ακριβώς από πάνω από τον οικισμό ενώ έχει ήδη προσεγγίσει τα πρώτα σπίτια.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος ασφαλής δρόμος αυτή την ώρα, προκειμένου να διαφύγουν οι άνθρωποι από χερσαία οδό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά σκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα 112 για εκκένωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίπου 50 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν διά θαλάσσης σε ασφαλές σημείο.

Oι δυνάμεις της Βοιωτίας αντιμετωπίζουν δύο ισχυρά μέτωπα φωτιάς, στον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι και στην Ξηρονομή. Μήνυμα 112 έχει δόσει εντολή εκκένωσης τεσσάρων οικισμών, του Αγίου Βασιλείου, της Ξηρονομής, της Αλυκής και του Αγίου Νικολάου.

Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Στο Καλαμάκι επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην Ξηρονομή επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι κάτοικοι της περιοχής βώνουν δραματικές στιγμές, καθώς προσπαθούν να εγκαταλείψουν το σημείο για το οποίο υπάρχει μόνο ένας δρόμος.

Αυτή την ώρα επιχείρηση έχει οργανωθεί για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή όσο και των κατοικιδίων τους.

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