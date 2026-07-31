Φωτιά τώρα στο Πόρτο Χέλι – Ήχησε το «112», ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Η πυρκαγιά «ξέσπασε» στην ευρύτερη περιοχή της Χινίτσας

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Φωτιά τώρα στο Πόρτο Χέλι – Ήχησε το «112», ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (31/07) στην ευρύτερη περιοχή της Χινίτσας στο Πόρτο Χέλι, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στις 12:31, ήχησε το «112» στους κατοίκους της Χινίτσας για εκκένωση προς Πόρτο Χέλι.

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