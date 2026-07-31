Φωτιά τώρα στο Πόρτο Χέλι – Ήχησε το «112», ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (31/07) στην ευρύτερη περιοχή της Χινίτσας στο Πόρτο Χέλι, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

01 02 Πηγή: FACEBOOK. 02 02 Πηγή: FACEBOOK.

Στις 12:31, ήχησε το «112» στους κατοίκους της Χινίτσας για εκκένωση προς Πόρτο Χέλι.