Φωτιά Βοιωτία: Οι φλόγες πέρασαν μέσα από την Ξηρονομή - Μπαράζ εκκενώσεων

Snapshot Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι Βοιωτίας.

Η φωτιά στην Ξηρονομή πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Έχουν δοθεί εντολές εκκένωσης για τις περιοχές Ξηρονομή, Αλυκή, Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο μέσω του 112.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των δύο πύρινων μετώπων. Snapshot powered by AI

Επί ποδός είναι η Πυροσβεστική υπηρεσία για τα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το πρωί της Παρασκευής στην Ξηρονομή και το Καλαμάκι Βοιωτίας.

Η φωτιά στην Ξηρονομή πέρασε μέσα από το χωριό προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Από το πρωί ηχεί συνεχώς το 112, για εκκένωση ήδη 4 περιοχών: της Ξηρονομής, της Αλυκής, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα, με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην πυρκαγιά στο Καλαμάκι Βοιωτίας οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν, 60 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρος την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει ένας ελικόπτερο.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί βίντεο από ψηλά από την μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται:

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