Φωτιά Αργολίδα: Κρίσιμες ώρες στα Φίχτια - Εκκενώθηκε το χωριό, στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι

Snapshot Η πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και οδήγησε στην εκκένωση της κοινότητας Φιχτίων.

Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άργους με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών.

Ο Δήμαρχος Άργους - Μυκηνών διέταξε την οργανωμένη απομάκρυνση όλων των κατοίκων από τα Φίχτια προς το Άργος για λόγους ασφάλειας.

Η Πυροσβεστική και οι αρχές εργάζονται για την ασφαλή εκκένωση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Κρίσιμες ώρες περνά η περιοχή του Δήμου Άργους - Μυκηνών, καθώς η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εκτός ελέγχου οδήγησε στην άμεση εκκένωση της κοινότητας Φιχτίων.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, δύο ηλικιωμένοι (ένας άνδρας και μία γυναίκα), μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άργους από το ΕΚΑΒ με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή.

Ο Δήμαρχος Άργους - Μυκηνών εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα προς το Άργος.

Η επίσημη ανακοίνωση του Δημάρχου:

«Αποφασίζουμε την οργανωμένη απομάκρυνση όλου του πληθυσμού που βρίσκεται στην κοινοτητα Φιχτιων της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΚΗΝΩΝ του Δήμου Άργους-Μυκηνών και με κατεύθυνση προς την τοπική κοινότητα Άργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτήν από την εκδήλωση της πολύ επικίνδυνης πυρκαγιάς».

Οι αρχές και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται επί ποδός για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των πολιτών και την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Δείτε φωτογραφίες από το πύρινο μέτωπο:

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