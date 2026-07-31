Πρέβελη: Το «πριν» και το «μετά» της καταστροφής στο φοινικόδασος – Από τον παράδεισο στις στάχτες

Μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις και μία ματιά αρκεί για να αποτυπώσει την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που υπήρχε και αυτό απέμεινε από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο.

Αποστολή στο νότιο Ρέθυμνο: Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη

Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής

Το φοινικόδασος της Πρέβελης, ένα από τα δημοφιλέστερα και πλέον αναγνωρίσιμα φυσικά τοπία της Κρήτης, παρουσιάζει σήμερα ένα δραματικά διαφορετικό πρόσωπο. Εκεί όπου πριν κυριαρχούσε το πράσινο, η ζωή και η μοναδική ομορφιά του κρητικού τοπίου, τώρα απλώνεται το μαύρο της στάχτης.

Το «πριν» και το «μετά» αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής και τη βαθιά πληγή που άφησε η πύρινη λαίλαπα σε ένα οικοσύστημα που χρειάστηκε χρόνια για να αναπτυχθεί και θα χρειαστεί ακόμη περισσότερα για να αναγεννηθεί.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει την περιοχή αντιμέτωπη με μια μεγάλη περιβαλλοντική πρόκληση. Η καταστροφή της βλάστησης αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους και πιθανών πλημμυρικών φαινομένων τους επόμενους μήνες, ενώ οι επιστήμονες καλούνται να αξιολογήσουν την έκταση των επιπτώσεων και τις δυνατότητες φυσικής αναγέννησης.

Το φοινικόδασος είχε πληγεί και στο παρελθόν από πυρκαγιά, το 2010, καταφέρνοντας τότε να ανακάμψει εντυπωσιακά χάρη στην ανθεκτικότητα του κρητικού φοίνικα. Ωστόσο, η νέα καταστροφή αφήνει ένα ακόμη βαθύτερο σημάδι στο μοναδικό αυτό κομμάτι της κρητικής φύσης.

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