Η Upstream βοηθά τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να προσαρμοστούν στη νέα εποχή HTTPS του Chrome

Με το Google Chrome να αλλάζει τα δεδομένα για το σύνολο των χρηστών του έως τον Οκτώβριο του 2026, η Upstream προσφέρει δοκιμασμένες λύσεις που επιτρέπουν στους παρόχους κινητής να διατηρήσουν άθικτη τη δυνατότητα ταυτοποίησης συνδρομητών τους

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Η Upstream βοηθά τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να προσαρμοστούν στη νέα εποχή HTTPS του Chrome
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Η Upstream, κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας κινητής με έδρα την Ελλάδα και παρουσία σε περισσότερες από 45 αγορές σε τέσσερις ηπείρους, αναδεικνύει τις σημαντικές αλλαγές που διαμορφώνονται στο οικοσύστημα της κινητής τηλεφωνίας, καθώς το διαδίκτυο κατευθύνεται προς ένα πλήρως κρυπτογραφημένο και ασφαλέστερο περιβάλλον.

Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, η Upstream δημοσίευσε πρόσφατα ένα νέο white paper με τίτλο «Can Header Enrichment survive Chrome's HTTPS era?», στο οποίο αναλύει πώς η στρατηγική του Google Chrome να καθιερώσει το HTTPS ως προεπιλογή επηρεάζει την αναγνώριση των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και παρουσιάζει ταυτόχρονα έτοιμες προς εφαρμογή, καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τους παρόχους.

Τι αλλάζει και γιατί έχει σημασία

Εδώ και χρόνια, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας βασίζονται στο Header Enrichment, μια τεχνολογία που επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση του συνδρομητή κατά τη σύνδεσή του σε υπηρεσίες μέσω δικτύου κινητής, χωρίς κωδικό, για να παρέχουν κρίσιμες λειτουργίες όπως το seamless login (σύνδεση χωρίς επιπλέον βήματα ταυτοποίησης), την επαλήθευση ηλικίας, την ενεργοποίηση υπηρεσιών και τη γενική εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη. Η τεχνολογία αυτή αποτελεί τη βάση για μια ομαλή εμπειρία που μειώνει τα εμπόδια πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες για τους χρήστες και ταυτόχρονα ισοδυναμεί με μεγάλο μέρος των ψηφιακών εσόδων των παρόχων.

Ο Chrome, ο browser που συγκεντρώνει πάνω από το 75% του internet traffic παγκοσμίως, εφαρμόζει σταδιακά (με καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο του 2026) την πολιτική «Always Use Secure Connections», απαιτώντας πλήρη κρυπτογράφηση (HTTPS) για όλες τις συνδέσεις, κάτι που θα οδηγήσει στο τέλος του παραδοσιακού Header Enrichment όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα από τους παρόχους. Και ενώ η μετάβαση σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον περιήγησης στο internet είναι μια αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη, ταυτόχρονα δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τους παρόχους, οι οποίοι καλούνται να διατηρήσουν ασφαλή και αξιόπιστη αναγνώριση των συνδρομητών τους σε ένα πλήρως κρυπτογραφημένο περιβάλλον.

Η επίδραση είναι ήδη ορατή! Μετά την κυκλοφορία του Chrome 147 τον Απρίλιο του 2026, η Upstream έχει καταγράψει κατά μέσο όρο 23% μείωση στον όγκο της κίνησης δεδομένων που ταυτοποιεί τον συνδρομητή.

Πρωτοπόρος στην τεχνολογία κινητής εδώ και δύο δεκαετίες

Δραστηριοποιούμενη σε ένα από τα πιο απαιτητικά οικοσυστήματα παγκοσμίως, αυτό της παροχής υπηρεσιών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (υψηλοί όγκοι συναλλαγών, ετερογενείς υποδομές δικτύου, αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης) η ομάδα μηχανικών της Upstream έχει αναπτύξει βαθιά τεχνογνωσία που της επιτρέπει να βρίσκει λύσεις ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλων εξωγενών πιέσεων (όπως αυτό που επιβάλλει η προσαρμογή στο νέο πρωτόκολλο του Chrome) αλλά και ραγδαίας τεχνολογικής επιτάχυνσης.

Αυτή η τεχνογνωσία οδήγησε στην ανάπτυξη του Mobile ID, μιας κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λύσης, που επιτρέπει στους παρόχους να συνεχίσουν να αξιοποιούν την ταυτότητα των συνδρομητών τους στη νέα εποχή HTTPS του Chrome. Η ομάδα μηχανικών της Upstream εντόπισε και υλοποίησε στοχευμένες ρυθμίσεις που αποκαθιστούν πλήρως τη λειτουργικότητα του Mobile ID υπό το νέο, ενισχυμένο σε ασφάλεια πρωτόκολλο που έχει ήδη αρχίσει να επιβάλλει ο Chrome. Η λύση είναι ήδη ενεργή και λειτουργική σε παρόχους στη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και την Ασία και μπορεί να υλοποιηθεί πριν από την προθεσμία του Οκτωβρίου που έχει ορίσει η Google.

Δήλωση

Ο Δημήτρης Μανιάτης, CEO της Upstream, δήλωσε: «Η μετάβαση σε ένα πιο ασφαλές διαδίκτυο αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα. Για τους παρόχους κινητής, συγκεκριμένα, σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την αναγνώριση των συνδρομητών τους, ώστε να συνεχίσουν να τους προσφέρουν ομαλές και εξατομικευμένες εμπειρίες. Είμαι πολύ περήφανος που στην Upstream παρακολουθούμε από νωρίς τις τεχνολογικές αλλαγές που διαμορφώνουν την αγορά και αναπτύσσουμε λύσεις που επιτρέπουν στους παρόχους κινητής να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα αλλά και να την αξιοποιήσουν ως στρατηγικό πλεονέκτημα.»

Το white paper «Can Header Enrichment survive Chrome’s HTTPS era?» είναι διαθέσιμο, εδώ

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