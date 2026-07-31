Μίνα Καραμήτρου: Το «αντίο» στον αέρα του «10 Παντού» - Αποχωρεί από το OPEN

Snapshot Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN και η τελευταία της μέρα στον αέρα ήταν σήμερα.

Αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της στην εκπομπή «10 Παντού», κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στο κανάλι.

Διατήρησε εξαιρετικές σχέσεις με τον Γενικό Διευθυντή του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, μετά την αποχώρησή της.

Η εκπομπή «10 Παντού» ολοκληρώνεται για το καλοκαίρι και θα επιστρέψει στη νέα σεζόν.

Ο συμπαρουσιαστής της, Νίκος Στραβελάκης, ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Μίνα Καραμήτρου. Snapshot powered by AI

Η τελευταία ημέρα της Μίνας Καραμήτρου, στον αέρα του OPEN και της εκπομπής «10 Παντού», ήταν η σημερινή.

Η παρουσιάστρια, λίγα λεπτά πριν τις 13.00, πήρε τον λόγο και αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο στο κανάλι της Παιανίας.

«Σας αγαπώ όλους, σας τιμώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Χρήστο εσένα σε αγαπώ πιο πολύ από όλους», είπε αναφερόμενη στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή του OPEN, με τον οποίο συνεχίζουν να διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και μετά την παραίτησή της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους τεχνικούς του σταθμού.

Η εκπομπή «10 Παντού» ολοκληρώνεται για το καλοκαίρι, ανανεώνοντας το ραντεβού της για τη νέα σεζόν.

Ο Νίκος Στραβελάκης ευχαρίστησε με τη σειρά του όλους τους συνεργάτες, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ είπε για τη συμπαρουσιάστριά του: «Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ».