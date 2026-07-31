Ιράν: Απειλητικές αφίσες κατά του Τραμπ και του Ισραήλ στους δρόμους της Τεχεράνης

Ιράν: Γιγαντιαίες απειλητικές αφίσες κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραήλ εμφανίστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης

Νατάσα Παυλοπούλου

Ιράν: Απειλητικές αφίσες κατά του Τραμπ και του Ισραήλ στους δρόμους της Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στους δρόμους της Τεχεράνης έχουν τοποθετηθεί γιγαντιαίες απειλητικές αφίσες και γκράφιτι κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραήλ, με οργανώσεις συνδεδεμένες με το καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης να τις ενορχηστρώνουν.
  • Οι αφίσες απεικονίζουν τον Τραμπ μέσα σε φέρετρο ή να πνίγεται, συνοδευόμενες από απειλές κατά του Ισραήλ και μηνύματα όπως «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» και «Η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη».
  • Η προπαγάνδα αυτή αυξήθηκε μετά τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ και συμπίπτει με την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, περιλαμβάνοντας ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ.
  • Το Ισραήλ ανταποκρίνεται με δικές του γιγαντιαίες πινακίδες στο Τελ Αβίβ που καλούν τον Τραμπ να ολοκληρώσει τη στρατιωτική αποστολή εναντίον της Τεχεράνης.
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Μια σειρά από γιγαντιαίες διαφημιστικές πινακίδες (billboards) και γκράφιτι που στρέφονται ευθέως κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραήλ έχουν κατακλύσει τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης. Η κίνηση αυτή, η οποία ενορχηστρώνεται από οργανισμούς που συνδέονται με το καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης, αποτελεί μέρος της πολεμικής προπαγάνδας του Ιράν με φόντο τις ακραίες γεωπολιτικές εντάσεις που κλιμακώνονται στην περιοχή

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Πολλές από αυτές απεικονίζουν τον Τραμπ μέσα σε φέρετρο ή να πνίγεται, συνοδευόμενες από απειλές κατά του Ισραήλ, καθώς.η ηγεσία του Ιράν εντείνει τον πόλεμο εντυπωσιασμού και την ψυχολογική προπαγάνδα στους δρόμους της πρωτεύουσας, γεμίζοντας τις λεωφόρους και τις πλατείες με επιθετικά μηνύματα.

Οι αφίσες που έχουν τοποθετηθεί σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις, όπως η πλατεία Ενγκελάμπ και η πλατεία Αζαντί, περιλαμβάνουν άκρως επιθετικά και απειλητικά μηνύματα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ ξαπλωμένο μέσα σε ένα φέρετρο, συνοδευόμενο από τη φράση «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» στα αγγλικά και τα περσικά. Άλλες απεικονίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο να στραγγαλίζεται ή να πνίγεται, με τη λεζάντα «Η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη». Πολλές πινακίδες μάλιστα εμφανίζουν τον Τραμπ δίπλα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ή απεικονίζουν το αστέρι του Δαβίδ να διαλύεται μέσα σε μια κλεψύδρα

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Μετά τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, εμφανίστηκαν επίσης επιγραφές που ρωτούν «Ποιος είναι ο επόμενος;», δείχνοντας καθαρά προς την πλευρά της Ουάσιγκτον. Η έξαρση αυτή της προπαγάνδας συμπίπτει με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Μια επίθεση με drone που προκάλεσε ζημιές σε δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου σε αιγυπτιακά ύδατα έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια σχετικά με την κοντινή Διώρυγα του Σουέζ και έναν σχετικό αγωγό, μια ζωτικής σημασίας οδό εξαγωγής για το σαουδαραβικό πετρέλαιο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν .Ακόμα και όταν το Ιράν και οι σύμμαχοί του Χούθι επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλοια που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ , η Διώρυγα του Σουέζ και ο αγωγός Sumed της Αιγύπτου συνέχισαν να προσφέρουν ασφαλείς, βόρεια οδούς εξαγωγής για τα σαουδαραβικά ενεργειακά φορτία της Ερυθράς Θάλασσας.

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Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ απαντά με το δικό του επικοινωνιακό «μπρα ντε φερ». Σύμφωνα με ρεπορτάζ ξένων δικτύων, αντίστοιχες γιγαντιαίες πινακίδες εμφανίστηκαν στο Τελ Αβίβ, οι οποίες καλούν τον Τραμπ να «τελειώσει τη δουλειά» και να ολοκληρώσει τη στρατιωτική αποστολή εναντίον της Τεχεράνης

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