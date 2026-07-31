Κυψέλη: Το μυστηριώδες ζευγάρι Αμερικανών που έμενε η Σκωτσέζα πριν βρεθεί νεκρή στη βαλίτσα

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος

Δημήτρης Δρίζος

Κυψέλη: Το μυστηριώδες ζευγάρι Αμερικανών που έμενε η Σκωτσέζα πριν βρεθεί νεκρή στη βαλίτσα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η ελληνική αστυνομία ερευνά τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος και αναζητά τους «Αμερικανούς φίλους» με τους οποίους επρόκειτο να συναντηθεί πριν βρεθεί η σορός της σε βαλίτσα στην Αθήνα.
  • Η Ρος διέμενε αρχικά με Έλληνες φίλους στο Κερατσίνι και στη συνέχεια ενημέρωσε ότι θα μετακομίσει σε Αμερικανούς γνωστούς στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε η σορός της.
  • Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να στάλθηκαν μηνύματα από το κινητό της Ρος μετά τον θάνατό της, προκειμένου να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν ζωντανή.
  • Η σορός βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης στην Κυψέλη και η αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες και πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή.
  • Η αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά η αρχική ιατροδικαστική εξέταση απέκλεισε στραγγαλισμό και χτυπήματα στο κεφάλι.
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Η ελληνική αστυνομία ερευνά τη δολοφονία μιας Βρετανίδας και αναζητά τους άγνωστους «Αμερικανούς φίλους» με τους οποίους επρόκειτο να συναντηθεί τρεις ημέρες πριν βρεθεί η σορός της μέσα σε βαλίτσα.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, 38 ετών, κατά το κρίσιμο διάστημα των 72 ωρών πριν από τον εντοπισμό της σορού της στην Αθήνα, στις 18 Ιουλίου.

Έχουν διαπιστώσει ότι η γυναίκα διέμενε με Έλληνες φίλους της στην περιοχή του Κερατσινίου, κοντά στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Ωστόσο, στις 15 Ιουλίου τους ενημέρωσε ότι θα έφευγε για να μείνει με Αμερικανούς γνωστούς της στην Κυψέλη, μια πιο κεντρική περιοχή της Αθήνας. Η αστυνομία έχει αποκλείσει οποιαδήποτε εμπλοκή των Ελλήνων φίλων της και πλέον οι έρευνες έχουν στραφεί στον εντοπισμό των Αμερικανών.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο δράστης ή οι δράστες να έστειλαν μηνύματα από το κινητό της Ρος μετά τον θάνατό της, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Ένα μήνυμα που εστάλη στις 15 Ιουλίου σε Ελληνίδα φίλη της ανέφερε: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο – θα πάω σε ένα ελληνικό νησί».

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Μηνύματα προς την οικογένειά της υποστήριζαν ότι «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο».

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το κινητό της, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται, παρέμενε ενεργό στην περιοχή της Αθήνας μέχρι λίγο πριν από την επίσημη ταυτοποίησή της την Τετάρτη.

Στη συνέχεια, το τηλέφωνο «μυστηριωδώς» απενεργοποιήθηκε, την ώρα που η είδηση του θανάτου της γινόταν γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Ο πατέρας της Ρος, δικηγόρος από το Εδιμβούργο, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι λάμβανε μηνύματα από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου.

Ένας Έλληνας αστυνομικός δήλωσε: «Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στάλθηκαν ακόμη και μηνύματα, προφανώς με σκοπό να κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή».

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες πόρτα-πόρτα και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας στην Κυψέλη, μια περιοχή της Αθήνας που θεωρείται δημοφιλής αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προβλήματα εγκατάλειψης, όπου βρέθηκε η σορός της Ρος.

Τη σορό εντόπισε ένας άστεγος, όταν είδε ένα πόδι να προεξέχει από μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης.

Πηγή από την αστυνομία ανέφερε: «Η Ρος είπε στους Έλληνες φίλους με τους οποίους έμενε ότι θα περνούσε λίγο χρόνο με Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε πάρει καταθέσεις από τους Έλληνες φίλους της και δεν υπάρχει τίποτα που να τους ενοχοποιεί. Μας έδωσαν σημαντικές πληροφορίες».

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Χθες το βράδυ, η συντετριμμένη οικογένειά της απέτισε φόρο τιμής στη Ρος.

Η θεία της, Αν Μπάνγκαμ, δήλωσε: «Είναι φρικτό. Απλώς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ήταν ένα τόσο όμορφο, αγαπητό και καλόκαρδο νεαρό κορίτσι. Δεν είχε φτάσει εδώ και πολύ καιρό για να εργαστεί».

Η αστυνομία εκτιμά ότι η σορός της μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στις 17 Ιουλίου. Θεωρείται πιθανό ότι, λόγω του βάρους της βαλίτσας, οι δράστες διέμεναν στην περιοχή ή πολύ κοντά σε αυτή.

Σοκαρισμένοι κάτοικοι έχουν αφήσει λουλούδια στην είσοδο του χώρου στάθμευσης.

Μία από αυτούς, η Φιόνα Ρόμπερτσον – καλλιτέχνιδα από τη Σκωτία που ζει στην περιοχή εδώ και έξι χρόνια – δήλωσε:

«Δεν γνώριζα την κυρία Ρος, αλλά ένιωσα μια σύνδεση. Υπάρχουν πολλοί ομογενείς που ζουν εδώ, αλλά έχουμε και προβλήματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος δολοφονείται εδώ».

Η Ρος έφτασε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου, πετώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Εδιμβούργου.

Η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ωστόσο μια αρχική εξέταση της σορού δεν έδειξε εμφανή τραύματα ή σημάδια πάλης. Ελληνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ιατροδικαστική εξέταση απέκλεισε τον στραγγαλισμό και τα χτυπήματα στο κεφάλι.

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