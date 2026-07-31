Τα αλκοτέστ σώζουν ζωές, στροφή Ανδρουλάκη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ – 3μηνη αναστολή στον Γάκη του ΠΑΣΟΚ

Ολοκληρώθηκε και ο μήνας Ιούλιος με θλιβερό απολογισμό τις ζωές των πυροσβεστών που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Ολοκληρώθηκε και το τελευταίο υπουργικό, που είχε και καλά νέα. Τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν από 665 που ήταν το 2019 σε 206 το πρώτο εξάμηνο του 2026 δηλαδή κατά 32% λιγότερα όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε απόλυτους αριθμούς, 147 περισσότεροι συμπολίτες μας επέστρεψαν με ασφάλεια στις οικογένειές τους όπως είπε χαρακτηριστικά. Μερικές από τις αιτίες σ’ αυτή την μεγάλη προσπάθεια που έγινε συντονισμένα και με ένταση εξάλειψης τροχαίων ήταν οι ασφυκτικοί έλεγχοι για κράνος και τα αλκοτέστ. Φέτος έγιναν 720.258 έλεγχοι για αλκοτέστ από 78.975 πέρυσι.

Ωστόσο το καλοκαίρι προχωρά, η ζωή προχωρά.

Κλείνω προσεχτικά το Μαντείο κι αναχωρώ για Δήλο, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Τα βήματά μου θα ακολουθήσει και η πολιτική ηγεσία σιγά σιγά. Κάθε φορά που φεύγω γίνομαι πολύ καλή. Ας τους δοθεί αυτή δυνατότητα, να πάρουν κι αυτοί τις ανάσες τους γιατί μετά ξεκινάει δεκάμηνο σπριντ επιβίωσης μέχρι τις εκλογές. Από 3 εως 16 Αυγούστου θα απουσιάζουν σταδιακά, άλλος πέντε, άλλος δέκα, κι άλλος 2-3 μέρες οι υπουργοί, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. Ενώ κι ο Πρωθυπουργός θα πάει στα Χανιά.

Με Χάρη

Πριν απ’ αυτό όμως θα έχει γκράντε συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων στο Μαξίμου. Η συνάντηση γίνεται κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου και αφορά θεσμικά και άλλα ζητήματα που άπτονται της δημοτικής διαχείρισης. Είναι η τρίτη, αν δεν με απαντά η μνήμη μου συνάντηση Δούκα-Μητσοτάκη και έχει το ενδιαφέρον της όσο να’ ναι.

Οδηγίες

Πριν δει τον Κυριάκο, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρέστη στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασοκ και άκουσε τις οδηγίες που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους Κύκλους: να είναι σε εγρήγορση κι επιφυλακή και να του ετοιμάσουν καλές εισηγήσεις ώστε να έχει να πει στην ΔΕΘ το φθινόπωρο.

Οι Οδηγίες, όπως μου επισήμανε μικρό αθώο γατάκι του χώρου, αφορούσαν και την Άννα του Κύκλου Ανάπτυξης, η οποία έχασε σιωπηρά την ιδιότητα της επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού και εξέπεσε σε απλό κύκλο.

Τον σχεδιασμό τον κάνει ο Πρόεδρος μόνος του.

Σε γραμμή Αλέξη

Κι ενώ το ενδιαφέρον των ΜΜΕ τράβηξε ο καυγάς ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ για τα δάνεια των κομμάτων, βρήκα περισσότερο ζουμί σε μια αθώα παρότρυνση του Προέδρου Ανδρουλάκη. Να προσέχουμε, είπε, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολλέγια. Θέλει προσοχή ο χειρισμός, μην βάλουμε απέναντι τα παιδιά που φοιτούν ήδη εκεί. Η φρασούλα δεν πέρασε διόλου απαρατήρητη. Κάποιοι σχολίασαν ότι ο Πρόεδρος πήγε σε γραμμή Νάντιας και κάποιοι άλλοι σε «γραμμή» Τσίπρα, ο οποίος είπε πως δεν θα καταργήσει το νόμο Πιερρακάκη. Πάντως σε γραμμή Λευτέρη Καρχιμάκη και Παναγιώτη Δουδωνή, δεν ήταν.

Αυτό που κατάλαβαν οι παριστάμενοι (έλειπαν από την συνεδρίαση ο Κατρίνης, ο Γερουλάνος που είχε βάρδια στην Βουλή, η Νάντια, ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης πέρασε είπε γειά κι έφυγε επίσης για Βουλή), είναι πως το Πασοκ δεν θα καταργήσει το νόμο του Πιέρρ, ενώ όπως ανακοίνωσε κι ο Παραστατίδης, θα μπουν αυστηροί κανόνες λειτουργίες. Δηλαδή, όπως Αλέξης.

Συμμαχίες

Το άλλο ενδιαφέρον από το στρατόπεδο των πασόκων ήταν μια αποφορά του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη

EP Plenary session - Preparedness for a new trade era: multilateral cooperation © European Union 2025 - Source : EP

για μελλοντικές συνεργασίες. Όπως κατάλαβαν τα μέλη του ΠΣ, ο σύντροφος Μανιάτης πρότεινε μετά την ΔΕΘ να πει το ΠΑΣΟΚ ότι «εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα και όποιος συμφωνεί από την ΕΛΑΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ, και όποιος άλλος» να συνεργαστούμε.

Επειδή μου φάνηκε πως δεν άκουσα καλά ξαναρώτησα το γατάκι: είπε και για ΝΔ; Όντως;

Ναι, ήταν η κατηγορηματική απάντηση. Είπε και για ΝΔ.

Φαίνεται πως δυνάμεις στο Πασοκ επαναφέρουν την ιδέα να ανοίξει εντελώς η περίμετρος των συνεργασιών, καθώς το γατάκι διαβεβαιώνει πως αυτά ειπώθηκαν πριν αναχωρήσει εσπευσμένα για τις κηδείες των άτυχων πυροσβεστών στην Κρήτη ο Πρόεδρος.

Ποινές

Α, μην το ξεχάσω! Εκείνο το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασοκ που τόλμησε να γράψει ένα αρθρίδιο (στο Καρφί) αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της ηγεσίας τιμωρήθηκε τελικά από την Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔΕΚΑΠ) με τρίμηνη αναστολή κομματικής ιδιότητας. Πρόκειται για τον ορθοπεδικό-χειρουργό Βαγγέλη Γάκη. Με απλή επίπληξη την γλίτωσε το άλλο μέλος της ΚΕ ο κ. Ζήσιμος, οποίος τόλμησε να σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση του κ. Γάκη ζητώντας από τους συντρόφους να κάνουν κόσμια σχόλια και να μη βρίζουν.

Και μ’ αυτές τις καυτές πασοκικές πινελιές, αναχωρώ για δροσερές βουτιές γύρω από το ιερό νησί μου στο κέντρο του Αιγαίου και των ανέμων.

Σας φιλώ

Η Πυθία