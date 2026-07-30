Οι επόμενοι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού – Πότε διεξάγονται οι επόμενοι αγώνες

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν σημαντικές ευρωπαϊκές προκρίσεις και πλέον ετοιμάζονται για τα επόμενα «ραντεβού» τους στα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεπέρασε με εμφατικό τρόπο το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου, επικρατώντας με 2-0 στην Τούμπα και παίρνοντας την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με συνολικό σκορ 5-2. Εκεί, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και τη ρεβάνς στις 13 Αυγούστου στο Βέλγιο εκτός έδρας.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση απέναντι στην Πάκσι, μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ και το υπέρ του αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι. Οι «πράσινοι» στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα βρουν απέναντί τους την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 5 Αυγούστου στην Αθήνα, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου εκτός έδρας.

Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν πλέον μπροστά τους δύο ακόμη σημαντικές ευρωπαϊκές «μάχες», με στόχο να συνεχίσουν την πορεία τους και να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στην εξασφάλιση παρουσίας στη League Phase των διοργανώσεών τους.