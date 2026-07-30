Βουλή: Κοινή ερώτηση καταθέτουν ο ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους βουλευτές προερχόμενους από τη ΝΕΑΡ

Δέκα εννέα βουλευτές κατέθεσαν κοινή ερώτηση για τα Προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βουλή: Κοινή ερώτηση καταθέτουν ο ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους βουλευτές προερχόμενους από τη ΝΕΑΡ
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  • 19 βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι βουλευτές κατέθεσαν κοινή ερώτηση στη Βουλή για τις διαδικασίες στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
  • Η ερώτηση αφορά πιθανολογούμενες παραβιάσεις νομιμότητας, διαρροή προσωπικών δεδομένων, έλλειψη διαφάνειας στη χρηματοδότηση και αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την Περιφέρεια Αττικής.
  • Ζητείται άμεση παρέμβαση για την ακύρωση της ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που συλλέχθηκαν χωρίς νομική βάση.
  • Αμφισβητείται η χρηματοδότηση του έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαψεύσει την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
  • Ερωτάται ο Υπουργός Εσωτερικών για την κίνηση διαδικασιών ελέγχου νομιμότητας και για τις ευθύνες της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων.
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Σε μια κίνηση που αποτυπώνει την προσπάθεια ανασυγκρότησης του χώρου της Αριστεράς προχώρησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, από κοινού με ανεξάρτητους βουλευτές που είτε παραμένουν στη ΝΕΑΡ, είτε αποχώρησαν πριν λίγους μήνες όταν υπήρξαν ανακατατάξεις στον συγκεκριμένο χώρο.

Συνολικά 19 βουλευτές κατέθεσαν κοινή ερώτηση στη Βουλή για το θέμα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάνοντας λόγο για «πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας, διαρροή προσωπικών δεδομένων, έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια και αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την Περιφέρεια Αττικής για την Κοινότητα των Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας».

Την ερώτηση, η οποία απευθύνεται στους υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Εσωτερικών, συνυπογράφουν οι εξής βουλευτές:

Τσακαλώτος Ευκλείδης, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Αμανατίδης Ιωάννης, Ακρίτα Έλενα, Ακριώτου Θεοδώρα, Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Γιαννούλης Χρήστος, Δρίτσας Θεόδωρος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καριπίδης Ιωάννης, Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Παπαηλιού Γεώργιος, Παππάς Νικόλαος, Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη), Πολάκης Παύλος, Τζανακόπουλος Δημήτριος, Τζούφη Μερόπη, Φωτίου Θεανώ, Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης).

Στην ερώτηση τονίζεται ότι στις 22 Ιουνίου 2026, η Περιφέρεια Αττικής έθεσε σε λειτουργία μια ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία «Πλατφόρμα διαλόγου και καταγραφής κατοίκων: Κανένας μόνος - Φροντίδα για όλους», με σκοπό τη συλλογή των δεδομένων των κατοίκων του ιστορικού συγκροτήματος των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. «Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία παρουσιάζεται ως δράση «κοινωνικής πολιτικής», εγείρει σοβαρά ερωτήματα συμβατότητας με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς φαίνεται να λειτουργεί εν απουσία σαφούς νομικής βάσης, να εκθέτει προσωπικά δεδομένα και να δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης», αναφέρει εισαγωγικά η ερώτηση και καταλήγει:

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:1. Προτίθεται η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να παρέμβει για την ακύρωση της διαδικασίας καταγραφής και την οριστική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που συνελέγησαν μέσω της περιφερειακής πλατφόρμας έως τις 19 Ιουλίου 2026, δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή διεξήχθη εν απουσία των κατευθυντήριων οδηγιών και των κριτηρίων της ΚΥΑ που προβλέπονται από τον Νόμο 5006/2022;

2. Πώς δικαιολογεί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις δηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής περί δήθεν εξασφαλισμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης; Σε διαφορετική περίπτωση, από ποια ακριβώς κονδύλια προτίθεται να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής το εν λόγω έργο στα «Προσφυγικά»;

3. Προτίθεται ο Υπουργός Εσωτερικών να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας κατά της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την παροχή μη τεκμηριωμένων πληροφοριών στο κοινό για τη χρηματοδότηση του έργου, και τις πιθανές παραβιάσεις του GDPR κατά τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην πλατφόρμα , καθώς και κατά του Περιφερειάρχη Αττικής για τις ευθύνες του στην καταγεγραμμένη δημόσια διαρροή προσωπικών δεδομένων (Data Breach) κατά τη διάρκεια θεσμικής συνεδρίασης;

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