Νέος γύρος για το Κυπριακό: Θετικά μηνύματα από ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν στην ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό υπό τον ΟΗΕ.

Οι τρεις πολιτικές δυνάμεις υποστηρίζουν λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πλήρη κυριαρχία, κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για τα επόμενα βήματα της ελληνικής πλευράς ενόψει της διάσκεψης.

Η ΕΛΑΣ στηρίζει τη σύγκληση της διευρυμένης συνάντησης σε σχήμα 5+1 και συντονίζεται με προοδευτικές δυνάμεις της Κύπρου για ειρήνη στην περιοχή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017, αξιοποιώντας το υπάρχον διαπραγματευτικό κεκτημένο. Snapshot powered by AI

Θετικά, αλλά με σαφείς αναφορές στο πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινηθούν οι διαπραγματεύσεις, υποδέχθηκαν ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. και ΣΥΡΙΖΑ τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και την προοπτική σύγκλησης νέας διευρυμένης συνάντησης υπό τον ΟΗΕ.

Οι τρεις πολιτικές δυνάμεις συγκλίνουν στην ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με στόχο μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και εγγυήσεις.

ΠΑΣΟΚ: Η λύση πρέπει να οδηγεί στην επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, εκτίμησε ότι οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, από τη Λευκωσία σηματοδοτούν τη μετάβαση του Κυπριακού «σε μια νέα φάση με ενδεχομένως θετικές προοπτικές», οι οποίες, όπως σημείωσε, μένει να αποδειχθούν στην πράξη.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει θετικά βήματα τη σύγκληση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, με τον συντονισμό του ΟΗΕ και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ενίσχυση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, επιμένει ότι η λύση πρέπει να οδηγεί στην επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με πλήρη κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, προβλέποντας την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την κατάργηση του καθεστώτος των εγγυήσεων.

Η Χαριλάου Τρικούπη ζητά, επίσης, από την κυβέρνηση να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για τις εξελίξεις και τα επόμενα βήματα της ελληνικής πλευράς ενόψει της διάσκεψης.

Η ΕΛΑΣ στηρίζει τη συνάντηση 5+1

Ως «αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη» αντιμετωπίζει η ΕΛΑΣ την ανακοίνωση του Αντόνιο Γκουτέρες για τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης σε σχήμα 5+1.

Η ΕΛΑΣ δηλώνει ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για επίλυση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, το πλαίσιο Γκουτέρες και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Επαναφέρει ως στόχο μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή νομική προσωπικότητα, με παράλληλη κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.

Στην ανακοίνωσή της σημειώνει ακόμη ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις της Κύπρου, με στόχο μια λύση που θα διασφαλίζει την ειρήνη τόσο στο νησί όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι συνομιλίες να συνεχιστούν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ εκδόθηκε πριν από την τριμερή συνάντηση του ΟΗΕ με την κυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά και πριν από τις νεότερες ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Η Κουμουνδούρου είχε επισημάνει ότι η πρώτη επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο έπειτα από 16 χρόνια μπορούσε να αποτελέσει «σημαντική ευκαιρία» για την επανεκκίνηση της διαδικασίας και την επανέναρξη ουσιαστικών διακοινοτικών συνομιλιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ της επανένωσης του νησιού στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και εγγυήσεις.

Έδωσε, παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη οι συνομιλίες να συνεχιστούν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και τις συγκλίσεις που είχαν ήδη επιτευχθεί.

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στην έμφαση των ανακοινώσεων, ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται να διαμορφώνουν μια κοινή βασική γραμμή: επιστροφή στις διαπραγματεύσεις υπό τον ΟΗΕ, απόρριψη της διχοτομικής προοπτικής και επιδίωξη ομοσπονδιακής λύσης που θα οδηγεί στην επανένωση της Κύπρου.