Στην Ελλάδα για διακοπές λίγο πριν πεθάνει σε τροχαίο η διευθύντρια του οίκου Dior

Το ζευγάρι οδηγούσε σε δρόμο της Γαλλίας καθ’ οδόν προς το εξοχικό σπίτι της Φαβιέ προκειμένου να συνεχίσει τις διακοπές του

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Στην Ελλάδα για διακοπές λίγο πριν πεθάνει σε τροχαίο η διευθύντρια του οίκου Dior
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ματίλντ Φαβιέ, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior, και ο σύντροφός της Νικολά Αλτμάγιερ σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Γαλλία.
  • Το ζευγάρι συγκρούστηκε με φορτηγό ενώ οδηγούσε προς το εξοχικό της Φαβιέ για να συνεχίσει τις διακοπές του.
  • Ο Νικολά Αλτμάγιερ ήταν παραγωγός και πατέρας τεσσάρων παιδιών, γνωστός για τη χρηματοδότηση σημαντικών ταινιών όπως το «The Saint Laurent».
  • Η Φαβιέ είχε μακρά καριέρα στη μόδα και ήταν ιδρύτρια του συλλόγου «Aesthetics & Cancer» που στηρίζει ασθενείς με καρκίνο.
  • Λίγες ημέρες πριν το τροχαίο, η Φαβιέ είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Πάτμο.
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Πένθος στον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου στην Γαλλία μετά τον θάνατο της 57χρονης διευθύντριας δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior, Ματίλντ Φαβιέ και του συντρόφου της και παραγωγού, Νικολά Αλτμάγερ.

Το ζευγάρι οδηγούσε σε δρόμο της Γαλλίας καθ’ οδόν προς το εξοχικό σπίτι της Φαβιέ προκειμένου να συνεχίσει τις διακοπές του. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, το όχημα τους συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Ο 61χρονος Νικολά Αλτμάγιερ ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και διηύθυνε την εταιρεία παραγωγής Mandarin μαζί με τον αδελφό του, Έρικ Αλτμάγιερ. Ο επιχειρηματίας είχε χρηματοδοτήσει ταινίες-ορόσημα, όπως την ταινία «The Saint Laurent» του Μπονέλο, η οποία ήταν η υποψηφιότητα της Γαλλίας για τα Όσκαρ.

Η 56χρονη Ματίλντ Φαβιέ ήταν μητέρα δύο παιδιών, ήταν διευθύντρια δημοσίων σχέσεων στη Dior Couture. Συνεργαζόταν με διασημότητες από όλο τον κόσμο για πάνω από μια δεκαετία, μετά από έντεκα χρόνια στην Prada και τα πρώτα της βήματα στο περιοδικό Glamour. Μεταξύ άλλων έχει ντύσει τις Μισέλ Γιό, Σαρλίζ Θερόν, Τζένιφερ Λόρενς και Άνια Τέιλορ-Τζόι. Υπήρξε ιδρύτρια του συλλόγου «Aesthetics & Cancer», ο οποίος έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθηση των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο μέσω της φροντίδας και της ομορφιάς.

Είχε δώσει αρκετές συνεντεύξεις και είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού. Την 1η Αυγούστου λίγες ημέρες πριν το τροχαίο, η Ματίλντ Φαβιέ, βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές. Στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το νησί της Πάτμου.

https://www.instagram.com/p/Dbgbqv3CFb2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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